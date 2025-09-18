Αβεβαιότητα στη Wall Street μετά τη μείωση την επιτοκίων από τη Fed

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά φέτος, η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσεις, στο εύρος του 4% έως 4,25%, διατηρώντας τα όμως υψηλότερα από τις επιθυμίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αξιωματούχοι της Fed εμφανίστηκαν πάντως ελαφρώς πιο αισιόδοξοι για την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας, προβλέποντας πως θα διαμορφωθεί στο 1,6% μέχρι το τέλος της χρονιάς σε σύγκριση με το 1,4% που προέβλεπαν τον Ιούνιο.

Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, ανέφεραν πως «η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί, αλλά παραμένει χαμηλό».

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 260,42 μονάδων (+0,57%), στις 46.018,32 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 72,63 μονάδων (–0,33%), στις 22.261,32 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 6,41 μονάδων (–0,10%), στις 6.600,35 μονάδες.