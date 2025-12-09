Wall Street: Επιφυλακτικότητα στους επενδυτές για την απόφαση της Fed σχετικά με τα επιτόκια

Με πτώση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Wall Street: Επιφυλακτικότητα στους επενδυτές για την απόφαση της Fed σχετικά με τα επιτόκια
Απώλειες κατέγραψε τη Δευτέρα (9/12) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 215,67 μονάδων (–0,45%), στις 47.739,32 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 32,22 μονάδων (–0,14%), στις 23.545,90 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 23,89 μονάδων (–0,35%), στις 6.846,51 μονάδες.

