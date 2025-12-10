Wall Street: Νευρικότητα λίγο πριν την απόφαση της Fed για τα επιτόκια

Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

Wall Street: Νευρικότητα λίγο πριν την απόφαση της Fed για τα επιτόκια
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη (9/12) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παραμονή της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 179,03 μονάδων (–0,38%), στις 47.560,29 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 30,58 μονάδων (+0,13%), στις 23.576,48 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 6 μονάδων (–0,09%), στις 6.840,51 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:16ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: Αντάρτες του M23 εισήλθαν σε πόλη στρατηγικής σημασίας – Χιλιάδες πολίτες καταφεύγουν στο Μπουρούντι

00:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup: Το ευρωπαϊκό μπάσκετ επέστρεψε στο Ισραήλ μετά από δύο χρόνια!

00:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Νευρικότητα λίγο πριν την απόφαση της Fed για τα επιτόκια

00:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Champions League: Εκτός 24άδας ο Ολυμπιακός - Τι θέλει για να ελπίζει σε πρόκριση

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Απόδραση από το Μιλάνο για τη Λίβερπουλ! – Όλα τα αποτελέσματα

00:00ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Στα χέρια των Αρχών και οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στον 14χρονο

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Αυτόν βλέπουν για διάδοχο του Ζελένσκι μετά τις εκλογές στην Ουκρανία

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραμένουν για δεύτερη νύχτα στο αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» οι κτηνοτρόφοι

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες μπανάνες ξεβράστηκαν στις ακτές αφού ανετράπη φορτηγό πλοίο - Δείτε βίντεο

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς για το πρόστιμο στο Χ: «Συμμορφωθείτε με τη νομοθεσία μας, εφόσον δραστηριοποιήστε εδώ»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του φορτηγού μετά από τροχαίο σε παράδρομο της Ιονίας Οδού

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Η στιγμή που φώκια σέρνεται στο χιόνι και αφήνει εντυπωσιακά ίχνη πίσω της

23:06ΕΛΛΑΔΑ

«Οσμή» σκανδάλου στην Εύβοια: Έρευνες για διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων – Ψάχνουν πού πήγαν 6,5 εκατ. ευρώ

22:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σπουδαία ανακάλυψη: Ο θάνατος των άστρων και η ζωή στη Γη είναι θεμελιωδώς συνδεδεμένα

22:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Μια κακή περίοδος «έκαψε» Πανιώνιο και Καρδίτσα σε Eurocup και BCL

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Παραδόθηκε ο ένας εκ των δραστών της επίθεσης με μαχαίρι σε 14χρονο, ένταλμα σύλληψης για τον δεύτερο

22:30LIFESTYLE

Εξιτήριο για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Ήταν μία δύσκολη ημέρα και πέρασε»

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Γυναίκα απολύθηκε επειδή έφτανε συχνά νωρίς στη δουλειά

22:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Μπαρίνοφ θα παίξει «δυνατά» τον Ιανουάριο για άμεσα ή για καλοκαίρι!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη: «Έχω κάνει 17 χειρουργεία, είχε τρυπήσει ο πνεύμονας μου» - «Ο Παντελίδης όταν βγήκε από το σπίτι ήταν μια χαρά»

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: «Έτσι θα ξεκινήσει ο πόλεμος Τουρκίας - Ισραήλ» - «Δαχτυλίδι φωτιάς η Ανατολική Μεσόγειος» - Η εμπλοκή Κύπρου και Ελλάδας

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Τενερίφη: Τέσσερις νεκροί και ένας αγνοούμενος από κύμα σε φυσική πισίνα - Βίντεο

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα με εκπλήξεις

00:00ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Στα χέρια των Αρχών και οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στον 14χρονο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του φορτηγού μετά από τροχαίο σε παράδρομο της Ιονίας Οδού

00:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Champions League: Εκτός 24άδας ο Ολυμπιακός - Τι θέλει για να ελπίζει σε πρόκριση

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

11:34LIFESTYLE

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του - Η αηδιαστική κίνηση στην πίστα

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Γυναίκα απολύθηκε επειδή έφτανε συχνά νωρίς στη δουλειά

13:19LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Με τον Πάρι Κασιδόκωστα ήμασταν μαζί, με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»

19:56LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: Ο «άγνωστος» χωρισμός από τον Αλμπέρτο Μποτία και οι δυσκολίες για να μείνει έγκυος

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Αυτόν βλέπουν για διάδοχο του Ζελένσκι μετά τις εκλογές στην Ουκρανία

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόλος: Ποινική δίωξη κατά Μπέου και στελεχών του Δήμου - Η υπόθεση με το «αρχοντικό Σισιλιάνου» και τα 200.000 ευρώ

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο «Ηράκλειον»: 59 χρόνια από την τραγωδία με τους 250 νεκρούς στη Φαλκονέρα

23:06ΕΛΛΑΔΑ

«Οσμή» σκανδάλου στην Εύβοια: Έρευνες για διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων – Ψάχνουν πού πήγαν 6,5 εκατ. ευρώ

22:30LIFESTYLE

Εξιτήριο για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Ήταν μία δύσκολη ημέρα και πέρασε»

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή σύγκρουση Καιρίδη – Τζανακόπουλου: «Δεν μας παρατάς, δημαγωγέ…» - «Έχετε να μου δώσετε έξι νούμερα, μπας και κερδίσω κανένα Τζόκερ;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ