Ναόμι Κάμπελ: Εντυπωσίασε στo Fashion Week του Λονδίνου με total denim look εμπνευσμένο από τα 90s

Η Ναόμι Κάμπελ άνοιξε την εβδομάδα μόδας του Λονδίνου το βράδυ της Παρασκευής (19/9) με ένα κλασικό look της δεκαετίας του '90.

Το top model των 90s έδωσε τη δική της αισθητική σε ένα total denim look που θεωρήθηκε cult, όταν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φόρεσε μια μακρυά patchwork εκδοχή ενός maxi τζιν φορέματος στα «American Music Awards» το 2001.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την παρουσίαση του EE72 London στο Soho Mews House, η 55χρονη καλλονή τράβηξε τα βλέμματα ποζάρονταςμε ένα μακρύ, σκούρο τζιν φόρεμα με αποδομημένο μπούστο, λαιμόκοψη και λεπτές τιράντες που έμοιαζε με μια κομψή εκδοχή της φόρμας.

Το πάνω μέρος του τζιν φορέματος της Κάμπελ είχε τσέπες, εντυπωσιακές ραφές και ασημένια κουμπιά με σχεδιασμό χαμηλής μέσης που συνδέονταν με μια ασορτί φούστα σε γραμμή Α.

Maya Jama and Naomi Campbell lead stars at swanky London Fashion Week partieshttps://t.co/c5g3OF0mzl pic.twitter.com/H4XiuZYxtD — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) September 20, 2025

Το top model συμπλήρωσε το ντύσιμό της με μερικά αξεσουάρ που θυμίζουν το street style του Λονδίνου, ένα ζευγάρι μαύρα δερμάτινα πάνινα παπούτσια, ενώ «στόλισε» τους καρπούς της με πολλά κομψά βραχιόλια.

Η Κάμπελ επέλεξε να τονίσει τα χαρακτηριστικά της με ένα σκούρο μωβ γυαλιστερό κραγιόν, καλύπτοντας τα μάτια της με υπερμεγέθη γυαλιά ηλίου, τα οποία φορούσε και μέσα στο πάρτι.

https://www.instagram.com/p/DO0jxQCDElA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης