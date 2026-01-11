Σφαγή στο Μισισίπι: Σκότωσε τον πατέρα, τον αδελφό, το θείο του, ένα πάστορα και ένα επτάχρονο
Σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες βρέθηκαν τα πτώματα των θυμάτων του Ντάρικα Μουρ
Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή αναμένεται να βρεθεί, εφόσον καταδικαστεί, ο 24χρονος Ντάρικα Μουρ, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται ότι τη νύχτα της Παρασκευής σκότωσε έξι ανθρώπους στο Μισισιπή, στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες. Στα θύματα περιλαμβάνονται μέλη της οικογένειάς του, ένα επτάχρονο παιδί και ένας πάστορας.
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο Μουρ φέρεται αρχικά να πυροβόλησε στο κεφάλι και να σκότωσε τον πατέρα του, τον αδερφό του και τον θείο του. Στη συνέχεια, όπως ανέφερε η εισαγγελία, έκλεψε ένα φορτηγάκι και μετέβη σε δεύτερη τοποθεσία, όπου κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να κακοποιήσει σεξουαλικά ένα επτάχρονο κορίτσι, συγγενικό του πρόσωπο, πριν το σκοτώσει επίσης με πυροβολισμό στο κεφάλι.
Σε τρίτη τοποθεσία οδηγήθηκαν οι αστυνομικοί έπειτα από τηλεφωνική κλήση. Εκεί εντόπισαν ακόμη δύο νεκρούς, οι οποίοι είχαν πυροβοληθεί στο κεφάλι. Ένας από αυτούς ήταν πάστορας, σύμφωνα με τις αρχές.
Σύλληψη και έρευνα για τα κίνητρα
Ο εισαγγελέας Κόλομ δήλωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα σε παρακείμενη περιοχή του Μισισιπή. Όπως είπε, τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.
«Η υπόθεση έχει πραγματικά συγκλονίσει την κοινότητά μας», ανέφερε ο εισαγγελέας σε συνέντευξη Τύπου. «Δεν μπορώ να κατανοήσω τι είδους κίνητρο θα μπορούσε να έχει κάποιος για να σκοτώσει ένα επτάχρονο παιδί», πρόσθεσε.