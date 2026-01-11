Σφαγή στο Μισισίπι: Σκότωσε τον πατέρα, τον αδελφό, το θείο του, ένα πάστορα και ένα επτάχρονο

Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή αναμένεται να βρεθεί, εφόσον καταδικαστεί, ο 24χρονος Ντάρικα Μουρ, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται ότι τη νύχτα της Παρασκευής σκότωσε έξι ανθρώπους στο Μισισιπή, στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες. Στα θύματα περιλαμβάνονται μέλη της οικογένειάς του, ένα επτάχρονο παιδί και ένας πάστορας.

UPDATE: Gunman opens fire at three different locations, killing at least six people in West Point, Mississippi.



24-year-old Daricka Moore has been identified as the suspect in the incident, the sheriff’s office says https://t.co/4A3tb6bywm pic.twitter.com/gxPMRMVOim — Noteworthy News (@newsnoteworthy) January 10, 2026

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο Μουρ φέρεται αρχικά να πυροβόλησε στο κεφάλι και να σκότωσε τον πατέρα του, τον αδερφό του και τον θείο του. Στη συνέχεια, όπως ανέφερε η εισαγγελία, έκλεψε ένα φορτηγάκι και μετέβη σε δεύτερη τοποθεσία, όπου κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να κακοποιήσει σεξουαλικά ένα επτάχρονο κορίτσι, συγγενικό του πρόσωπο, πριν το σκοτώσει επίσης με πυροβολισμό στο κεφάλι.

Below is a portion of today’s press conference regarding the West Point, Mississippi shooting spree last night.



Most of the victims are believed to be family members of 24-year-old suspect Daricka Moore (pictured), including a young child. https://t.co/VYWzbGp2Zb pic.twitter.com/lEF5zQLKZ0 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) January 10, 2026

Σε τρίτη τοποθεσία οδηγήθηκαν οι αστυνομικοί έπειτα από τηλεφωνική κλήση. Εκεί εντόπισαν ακόμη δύο νεκρούς, οι οποίοι είχαν πυροβοληθεί στο κεφάλι. Ένας από αυτούς ήταν πάστορας, σύμφωνα με τις αρχές.

Σύλληψη και έρευνα για τα κίνητρα

Ο εισαγγελέας Κόλομ δήλωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα σε παρακείμενη περιοχή του Μισισιπή. Όπως είπε, τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

«Η υπόθεση έχει πραγματικά συγκλονίσει την κοινότητά μας», ανέφερε ο εισαγγελέας σε συνέντευξη Τύπου. «Δεν μπορώ να κατανοήσω τι είδους κίνητρο θα μπορούσε να έχει κάποιος για να σκοτώσει ένα επτάχρονο παιδί», πρόσθεσε.