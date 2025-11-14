STAR: Τα «Φαντάσματα», το «MasterChef» και τα πρότζεκτ στα σκαριά

Η φετινή σεζόν κυλά με θετικό πρόσημο για το STAR, παρά τον σκληρό ανταγωνισμό στη βραδινή ζώνη. Έτσι, τα σχέδια για το προσεχές διάστημα και την επόμενη σεζόν είναι πολλά και ενδιαφέροντα!

Τα «Φαντάσματα» είναι η κωμωδία της χρονιάς και η αγαπημένη συνήθεια πλέον της Κυριακής, στοιχείο που αποτυπώνεται στους πίνακες τηλεθέασης. Χαρακτηριστικά, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, η σειρά κατέγραψε 16,9% στο κοινό 18-54, κατακτώντας την 1η θέση στη ζώνη μετάδοσής της. Μάλιστα, παρουσίασε ισχυρή επίδοση στις γυναίκες 18-54 με 20,8%, ενώ στο επιμέρους κοινό των γυναικών 18-24 έφτασε το 39,4%.

Τα στελέχη του καναλιού επιθυμούν δεύτερη σεζόν για το σίριαλ με πρωταγωνιστές την Έλλη Τρίγγου και τον Ορφέα Αυγουστίδη, ενώ -όπως αποκάλυψε η Ναταλία Ανδρικοπούλου στη Real Life- η εταιρεία παραγωγής έχει μιλήσει με τους πρωταγωνιστές.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον των ιθυνόντων στρέφεται στον νέο κύκλο του «MasterChef» που θα κάνει πρεμιέρα στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Ο διαγωνισμός μαγειρικής-φαινόμενο, με την dream team Λεωνίδα Κουτσόπουλο- Πάνο Ιωαννίδη-Σωτήρη Κοντιζά, θα επιστρέψει με πολλές ανατροπές και εκπλήξεις για να καθηλώσει τους φανατικούς τηλεθεατές.

Οι άνθρωποι του STAR, όμως, δεν επαναπαύονται και ήδη εξετάζουν ένα τηλεπαιχνίδι που έχει απασχολήσει κατά περιόδους. Το «Lingo», που στο παρελθόν είχε μπει στο στόχαστρο τόσο της ΕΡΤ όσο και του ALPHA, έχει μπει στη λίστα με τις προτεραιότητες. Πρόκειται για ένα πρότζεκτ όπου οι παίκτες προσπαθούν να μαντέψουν λέξεις, ενώ έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό.

Να θυμίσουμε ότι το STAR έχει και τα δικαιώματα του «The 1% Club». Σε αυτό το πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο φορμάτ, δεν χρειάζεται ούτε γνώση, ούτε αποστήθιση, αλλά μόνο ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό σας. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την ψυχαγωγία, την αμεσότητα και το χιούμορ, θα αναλάβει την παρουσίαση του πιο έξυπνου game show χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί το πότε θα γίνει η πρεμιέρα.

