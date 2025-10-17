«Επικίνδυνες αποστολές» στο GNTM

Βράδυ Παρασκευής, απόψε, και στο STAR έρχεται ένα πλούσιο επεισόδιο του «GNTM». Μετά από ελάχιστες ώρες ύπνου, οι διαγωνιζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με την πρώτη μεγάλη δοκιμασία αποχώρησης και αυτή, σίγουρα, δεν μοιάζει με τα κλασικά catwalks!

Τα μοντέλα θα λάβουν μέρος σε μία φωτογράφιση εμπνευσμένη από τη σειρά ταινιών «Mission Impossible», με φόντο τον ανταγωνισμό, την αδρεναλίνη και την ένταση, που κορυφώνονται! Αγόρια και κορίτσια «μεταμορφώνονται» σε μυστικούς πράκτορες και καλούνται να ισορροπήσουν, να τρέξουν και να δώσουν το πιο εντυπωσιακό τους «κλικ» πάνω σε μια κινούμενη νταλίκα. Φωτογράφος της δοκιμασίας είναι η Αθηνά Λιάσκου, η οποία απαθανατίζει κάθε τους στιγμή.

Η πρώτη δοκιμασία φέρνει μαζί της αγωνία, ένταση και σωματική εξάντληση, καθώς αρκετοί διαγωνιζόμενοι λυγίζουν μπροστά στη δυσκολία και νιώθουν να χάνουν τις δυνάμεις και την αυτοπεποίθησή τους.

Στο πλατό αποχώρησης, οι εκπλήξεις συνεχίζονται! Για πρώτη φορά στο «GNTM» τα μοντέλα περιμένουν την κριτική από ξεχωριστό δωμάτιο μαζί με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σχολιάζοντας τόσο τις φωτογραφίες όσο και τα παρασκήνια της δοκιμασίας.

Ένα μοντέλο θα αποχωρήσει, ενώ ένα άλλο θα αναδειχθεί νικητής της εβδομάδας, κερδίζοντας το χρηματικό έπαθλο, αλλά και την πολυπόθητη σουίτα του σπιτιού – έναν χώρο ξεκούρασης και πολυτέλειας μετά από μια σκληρή μάχη.

Διαβάστε επίσης