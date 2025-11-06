Τρεις λαμπερές πρωταγωνίστριες που γνωρίζουμε καλύτερα τη φετινή σεζόν

Ταλαντούχες και πολλά υποσχόμενες, πρωταγωνιστούν σε επιτυχίες της TV

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η φετινή σεζόν τούς ανήκει, αφού προσγειώθηκαν με φόρα και πολλές υποσχέσεις στην τηλεοπτική αρένα έχοντας πρωταγωνιστικούς ρόλους σε σειρές που συζητιούνται. Και όσο κι αν θέλουν να κρατούν χαμηλούς τόνους, αρχίζουμε να «γκουγκλάρουμε» συχνά τα ονόματά τους θέλοντας να μάθουμε περισσότερα πράγματα για εκείνες.

Η Ειρήνη Αγγελοπούλου ξέρει να ισορροπεί με τις πουέντ της ανάμεσα στην τέχνη της υποκριτικής, της μουσικής και του χορού. Συνεργασίες σε σειρές όπως «Η τούρτα της μαμάς», «Παγιδευμένοι» και «Μαύροι Πίνακες», αλλά και αρκετές συμμετοχές στο θέατρο-σε επιτυχημένες παραστάσεις, έφεραν στη ζωή της τον πρώτο μεγάλο ρόλο στη μικρή οθόνη, εκείνον της Φωτεινής, στην καθημερινή σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς». «Ένιωσα ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση και θέλω να αναμετρηθώ μαζί της. Ενθουσιάστηκα που σκηνοθέτης μας είναι ο Γιώργος Παπαβασιλείου, γιατί τον θαυμάζω και τον παρακολουθώ χρόνια σε αυτό, που κάνει. Όλα σε αυτή τη συνεργασία είναι ιδανικά», έχει δηλώσει σε μία από τις ελάχιστες συνεντεύξεις της.

Η Έβελυν Ασουάντ είναι η «Ασπασία» στη σειρά Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι, στον ALPHA, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λένας Μαντά. Παίρνοντας το βάπτισμα του πυρός τηλεοπτικά, απασχολεί και συζητιέται με το ταλέντο της και την υπέροχη φωνή της. «Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν κάτι που απέφευγα. Είχα μεγάλη επιθυμία να ασχοληθώ με το σινεμά, ενώ για την τηλεόραση ήμουν περισσότερο διστακτική. Παρότι δεν παρακολουθούσα τηλεοπτικά προγράμματα, είχα διαπιστώσει πως τα τελευταία χρόνια παράγονται σειρές με κινηματογραφική προσέγγιση και αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον», έχει δηλώσει. Η ηθοποιός, πάντως, έχει διαγράψει σημαντική πορεία στο θέατρο [χαρακτηριστικά υποδύθηκε την Αντιγόνη στην ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου, η οποία το 2022 απέσπασε το βραβείο αρχαίου δράματος στα βραβεία «Κάρολος Κουν»] και στην Επίδαυρο, ενώ είναι η τραγουδίστρια του συγκροτήματος PAGAN.

Δεν είναι μόνο το «Hotel Ελβίρα» του MEGA που κάνει επιτυχία και προκαλεί αίσθηση. Είναι και η πρωταγωνίστριά του Ελίζα Σκολίδη, που θεωρείται ένα από τα πολλά υποσχόμενα πλάσματα στον κόσμο της υποκριτικής. Γεννημένη στο Παρίσι, αγάπησε από μικρή το θέατρο και αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική κάνοντας σπουδές στo Εθνικό. «Είχα δει στα 15 μου χρόνια την παράσταση "Το Μεγάλο μας Τσίρκο" και έκλαιγα ασταμάτητα για 2 ώρες. Αυτή ήταν η πρώτη παράσταση που με έκανε να σκεφτώ πως θέλω να γίνω ηθοποιός», όπως έχει πει. Συμμετέχοντας σε πολύ σημαντικές παραστάσεις του κλασσικού ρεπερτορίου και κάνοντας σταδιακά και μεθοδευμένα τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση, έχει βρεθεί στις παραγωγές μυθοπλασίας «Σασμός», «Ναυάγιο», «IQ 160». Δυναμική και επιβλητική, η Ελίζα έχει μάθει να παλεύει τόσο στη δουλειά, όσο και στη ζωή της. «Το πρόβλημα με την καρδιά το είχα από την κοιλιά της μάνας μου, λέγεται τετραλογία Fallot. Σε διάρκεια 20 χρόνων έκανα κάμποσες επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς. Το πρόβλημα έχει πια παρέλθει και γυμνάζομαι πολύ, έχω μεγάλη αντοχή, κάτι που αφήνει και τους ίδιους τους γιατρούς μου άφωνους. Η εξέλιξη αυτή δεν εξηγείται απολύτως ιατρικά, και έτσι εγώ την ερμηνεύω ως το αποτέλεσμα μιας τεράστιας ανάγκης να μην ξεχωρίσω, ήθελα να είμαι σαν όλα τα παιδιά που έτρεχαν και έπαιζαν χαρούμενα», έχει εξομολογηθεί.

