Από το «Να μ’ αγαπάς» στη «Γη της Ελιάς»: Έρχονται καθηλωτικά επεισόδια σε εννέα σίριαλ 

Η Δευτέρα σημαίνει νέα επεισόδια στις σειρές της βραδινής ζώνης, σασπένς, αγωνία και σε ορισμένες περιπτώσεις γέλιο. Τι επιφυλάσσουν στο κοινό οι σεναριογράφοι για απόψε;

«Να μ’ αγαπάς», ALPHA 20.00

Ο Λευτέρης ανακαλύπτει πως η Σοφία έχει σκηνοθετήσει την καρδιακή προσβολή της και ενημερώνει την Άννα για το ψέμα της μητέρας της. Την ίδια στιγμή, ο Ορφέας αποκαλύπτει στον Χάρη ότι γνωρίζει τα πάντα για τον Μπέκο και οι δυο τους έρχονται σε βίαιη αντιπαράθεση. Παράλληλα, ο Άγγελος απλώνει τον ιστό του γύρω από τους Καλλιγά, αγοράζοντας το πατρικό τους και εκμεταλλευόμενος μια επιχειρηματική τους ανάγκη. Η Σοφία τον αναζητά μάταια, μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποιεί ότι εκείνος είναι ο μυστηριώδης αγοραστής. Εν τω μεταξύ, η Νικαίτη παρατηρεί στενά τη σχέση του Λευτέρη με την Άννα και αρχίζει να καταστρώνει σχέδια. Κι ενώ ο Ορφέας και η Άννα συμφωνούν να κάνουν εικονικό γάμο, τα δίδυμα συναντούν τη Νικαίτη σε μια απομονωμένη τοποθεσία.

«Ηλέκτρα», ΕΡΤ1 20.30

Το ρολόι μετράει αντίστροφα για τη δίκη της Ηλέκτρας και όλοι επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου: η Δόμνα και η Μαλάμω (Κατερίνα Σαβράνη) προσπαθούν να την μεταπείσουν να μη δηλώσει ένοχη, ο Νικόλας παλεύει να υποστηρίξει την θεωρία του πως πίσω απ’ όλα βρίσκεται ο Σωτήρης, ενώ ο Μπόγρης και ο Παύλος επιχειρούν, ο καθένας με τον τρόπο του, να κάνουν την Νεφέλη να πάρει πίσω την καταγγελία της. Η μόνη που φαίνεται να έχει αφεθεί στον ρου των πραγμάτων, είναι η ίδια η Ηλέκτρα. Όταν όμως όλα μοιάζουν χαμένα και οι μοίρες των ηρώων προκαθορισμένες, κάτι αλλάζει. «Στη χωροφυλακή θέλω να πάμε», λέει η Νεφέλη στον Παύλο. Είναι όμως για καλό; Στο μεταξύ, η Δανάη παίζει με τη φωτιά, βάζοντας σε εφαρμογή το σχέδιό της να εκδικηθεί τον Παπασταύρου. Θα τα καταφέρει ή θα καεί χειρότερα; Κι ενώ η Καρτάλη φαίνεται να βρίσκεται στο απόγειο της επιρροής της εντός του ναυπηγείου, η Τιτίκα δεν έχει ησυχάσει ακόμα και είναι αποφασισμένη να ρίξει άπλετο φως στην ιστορία της με τον Πέτρο. Τι θα φέρει στην επιφάνεια σκαλίζοντας το παρελθόν;\



«Άγιος Έρωτας», ALPHA 21.00

Οι αποκαλύψεις του Αντρέα σχετικά με τους δράστες της δολοφονίας του Βλάση σοκάρουν τον Νικηφόρο, αλλά παράλληλα εδραιώνουν τη συμμαχία τους. Στο εξοχικό, ο Παύλος προσπαθεί να διαχειριστεί τον νευρικό κλονισμό της Σοφίας. Η Πετρούλα εκμυστηρεύεται στον πατέρα Νικόλαο τους φόβους της ότι μπορεί να πάσχει ξανά από φυματίωση. Την ίδια ώρα, η Σμαρώ αρχίζει να αμφιβάλλει για την ειλικρίνεια του Κλεάνθη, ενώ εκείνος παλεύει με τον πειρασμό του τζόγου. Στο ξενοδοχείο, η Δέσποινα μαθαίνει ότι η Δώρα είναι ανιψιά της Καραντωνάκη και την προσεγγίζει, θέλοντας να της ζητήσει να αδειάσει το σπίτι της Ολυμπίας. Η Χλόη συγκρούεται με τον Αργύρη, που την κατηγορεί για προδοσία, ενώ ο Πέτρος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επικίνδυνη πρόκληση στη νέα του «δουλειά». Η Χριστίνα συγκρούεται με τον Παύλο εξαιτίας του Χάρη, όμως η αιφνιδιαστική έφοδος του Νικηφόρου στο εξοχικό τους φέρνει και πάλι στο ίδιο στρατόπεδο, καθώς η χωροφυλακή ανακαλύπτει ένα στοιχείο που μπορεί να ενοχοποιήσει και τους δύο.

«Grand Hotel», ΑΝΤ1 21.00

Η Αλίκη με την Φρίντα σκαλίζουν το παρελθόν και την υπόθεση του φόνου της Βασιλικής Ασλάνογλου, ενώ ο Άρης ρωτά τον Βλάσση για τη δολοφονία της Ρεγγίνας Θωμοπούλου. Κι ενώ εκείνος κατηγορεί τον Χατζημήτρο, ο Άρης παρατηρεί ένα καπέλο σοφέρ στα πράγματά του. Η Αλίκη βρίσκει άρθρα του Φιλιππόπουλου που αμφισβητούν ότι δολοφόνος της Βασιλικής ήταν ο Αλέξανδρος και ρωτάει ευθέως τον Άρη τι παραπάνω γνωρίζει για τον φόνο της Βασιλικής… Ο Χαραλάμπης αρχίζει να καταλαβαίνει το σχέδιο του Χατζημήτρου και ζητάει εγγυήσεις, η θέση του, όμως, είναι ήδη δύσκολη. Ο Άρης δημοσιεύει τη φωτογραφία της πρώτης γυναίκας του Ρήγα για να μάθουν το όνομά της. Ένας νέος γρίφος φτάνει στον αστυνόμο Κομνηνό, που τον οδηγεί στο Grand Hotel και σε ένα παιχνίδι με κλειδιά, το οποίο τελικά καλούνται να λύσουν η Αλίκη και ο Άρης …

«Το παιδί», ΕΡΤ1 21.45

Η Άρτεμις ετοιμάζεται για τον πρώτο εκτός έδρας αγώνα της ομάδας, ενώ οι υπόλοιποι απολαμβάνουν τα καινούργια κινητά που τους χάρισε ο Γερμανός. Η ηρεμία τους διαταράσσεται όταν ο Ντιμίτρι τούς ανακοινώνει πως είναι σίγουρος ότι κάτι έχει συμβεί στον Ιβάν. Όλοι προσπαθούν να καταλάβουν τι κρύβει ο Θωμάς και παράλληλα καταστρώνουν ένα σχέδιο για να βρουν τρούφες για το πανηγύρι που πλησιάζει. Ο Τόλης βιώνει την απόρριψη της Ευαγγελίας, ενώ η Μίνα και η Μαίρη ξεκινούν πόλεμο για τα μάτια του Φώντα Μητσαρέλου. Η Ιρίνα ανακοινώνει στην απρόθυμη Σοφία την πρόθεσή της να μετακομίσουν στο Νεοχώρι.

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», ALPHA 22.30

Το χτύπημα που δέχτηκε ο Καπετανάκος από τους ανθρώπους του Κονταρά μεταφέρει σύσσωμο το προσωπικό του Πόρτο Λεόνε στο νοσοκομείο, όπου περιμένουν να µμάθουν εάν το αφεντικό τους θα καταφέρει να ζήσει. Ο Ζήσης αποκαλύπτει στον Γιάµαρη ένα στοιχείο για τη βραδιά της δολοφονίας του Στράτου, φέρνοντας τα πάνω κάτω στην μέχρι τώρα έρευνά του. Ένα τηλεφώνημα της Ξένης στον Βούλγαρη, θα αναγκάσει τη Λένα να μιλήσει στον Χρόνη σχετικά µε το τι κρύβεται πίσω από τα δώρα που στέλνει στο μωρό. Η Γαλήνη μαθαίνει κάτι για την καινούργια γραμματέα, Αγγελική, που την βάζει σε υποψίες για το ποια είναι η πραγματική της σχέση µε την Αλεξάνδρα, ενώ η εταιρία δέχεται µία επίθεση από τον μαινόμενο Ταλιούρη.

«Γιατί ρε πατέρα;», ΑΝΤ1 22.30

Το σχέδιο διάσωσης της Βιβής είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχει προκαλέσει ένταση σε όλους, καθώς το βασικό πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι ένα: Πώς θα μπουν στο σπίτι του Μιχαήλου. Η λύση βρίσκεται τελικά, μετά από αρκετή σκέψη, και φέρνει μαζί της νέες και απρόσμενες γνωριμίες. Η Τίνα, γειτόνισσα του Μιχαήλου, βρίσκει τον έρωτα της ζωής της στο πρόσωπο του Φώντα. Όλα πηγαίνουν άψογα και σύμφωνα με το σχέδιο, μέχρι που μία πτώση από μπαλκόνι και τα κομμένα φρένα ενός αυτοκινήτου θα κάνουν την απόλυτη ανατροπή.

«Καλά θα πάει κι αυτό», ΕΡΤ1 22.45

Ο Τάσος εμφανίζεται απρόσμενα στο γραφείο του Πάρι. Οι δύο άντρες ανταλλάσσουν λόγια γεμάτα ειρωνεία, σαν φίλοι και εχθροί ταυτόχρονα. Η Νάταλι, ενθουσιασμένη, μιλά για τη «μούσα» του Ερρίκου, ενώ ο Πάρις δείχνει πιο ψυχρός και καχύποπτος από ποτέ. Η Μιχαέλα φτάνει στην εταιρεία, όπου την υποδέχεται η Νάταλι με βασιλικές τιμές και την παρουσιάζει ως «τη μούσα του Ερρίκου». Το σοκ είναι αμοιβαίο: ο Πάρις και η Μιχαέλα συναντιούνται μετά από χρόνια, Εκείνος προσπαθεί να μην καταρρεύσει μπροστά της, εκείνη τον περιγελά. Όμως η χημεία (και η σύγκρουση) τους είναι αναπόφευκτη! Στο σπίτι της Χαρίκλειας, η κατάσταση είναι κρίσιμη: λιποθυμίες, πιέσεις και φόβος θανάτου κάνουν τους μπράβους Μάκη και Γκίκα να τρέχουν για να τη σώσουν. Η Φιλιώ σαστισμένη ανακαλύπτει ότι οι «φουσκωτοί» έχουν και τρυφερή πλευρά, ενώ η Χαρίκλεια τους ζητά όρκο να μην μάθουν τίποτα τα παιδιά της. Στο μεταξύ, ο Τζόνι συνειδητοποιεί πως ο Πάρις ξέρει για τη σχέση του με τη Ντιέγκο και πανικοβάλλεται. Στο ψαράδικο, η Ρόδω και ο Αλέκος δέχονται την απρόσμενη επίσκεψη του Μίμη, του ανιψιού που κουβαλάει μαντινάδες, χαμόγελα και μια πονηρή διάθεση που δεν περνά απαρατήρητη. Και μέσα σε όλα, η Ελισάβετ δείχνει στη Νίκη ένα στόρι που παγώνει το αίμα: η Ανθή ποζάρει με τον Πάνο! Ο εφιάλτης επιστρέφει πιο επικίνδυνος από ποτέ.

«Η Γη της ελιάς», MEGA 23.20

Ο Κωνσταντίνος δηλώνει στην Ισμήνη πως δεν πρόκειται να συναινέσει στην απόφασή της, ενώ κι ο Κουράκος είναι μουδιασμένος με την ιδέα της παρένθετης μητέρας. Ο Λυκούργος και η Χάιδω ζητούν από την Ισμήνη να το ξανασκεφτεί, καθώς φοβούνται ότι στην πορεία θα ανακύψουν προβλήματα. Η Αριάδνη στεναχωριέται από την αντίδραση του Κωνσταντίνου, αλλά η Ισμήνη τής λέει να μην απογοητεύται, καθώς πιστεύει ότι εκείνος χρειάζεται λίγο χρόνο και θα πεισθεί. Η Ασπασία δείχνει πιο αποφασισμένη από ποτέ να τελειώσει με τον Δημοσθένη και η Κούλα με τον Λεοντιάδη αναλαμβάνουν να την βοηθήσουν στο παράνομο σχέδιό της. Παράλληλα, η Αμαλία θέτει νέους όρους στον Δημοσθένη, δείχνοντας τη δύναμή της. Ο Αντώνης περνάει στιγμές χαλάρωσης με τη Στέλλα, ενώ η Ερωφίλη ετοιμάζεται να πάει στη Μάνη μαζί με τον Μανώλη. Ο Μιχάλης ψάχνει τα πράγματα της Μαρουσώς κι ενημερώνει τον Κουράκο για τα ευρήματά του. Η Μαλένα τσιγκλάει τον Στέφανο να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του με τη Βασιλική. Η Αλεξάνδρα δέχεται την επίσκεψη ενός δικηγόρου που έρχεται να διεκδικήσει το μερίδιο από την περιουσία της Χριστιάνας, της κόρης της η οποία είναι εξαφανισμένη εδώ και δέκα χρόνια.