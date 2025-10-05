Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι 8 υποψήφιοι καλλιτέχνες για την Κύπρο στη Βιέννη

Το ΡΙΚ ξεκίνησε και επίσημα τη διαδικασία εσωτερικής επιλογής για τον εκπρόσωπο της Κύπρου στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί το 2026 στη Βιέννη.

Η αρχηγός αποστολής, Εύη Παπαμιχαήλ, επιβεβαίωσε μιλώντας στο Omega Channel στις 3 Οκτωβρίου ότι η διαδικασία ξεκινά τώρα. Ήδη, έχουν συγκεντρωθεί οκτώ προτάσεις καλλιτεχνών από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες Ελλάδας και Κύπρου, από τις οποίες η κυπριακή δημόσια τηλεόραση θα επιλέξει τον επόμενο εκπρόσωπο στη Eurovision του 2026.

Eurovision 2026 - Οι 8 υποψήφιοι καλλιτέχνες για την εκπροσώπηση της Κύπρου

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Ιάσωνος, η λίστα των υποψηφίων περιλαμβάνει ονόματα με μεγάλη αναγνώριση και σταθερό ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό:

Josephine : Μία από τις πιο πολυσυζητημένες τραγουδίστριες των τελευταίων ετών για τη Eurovision.

Ευαγγελία : Συνεχίζει να επιδιώκει συμμετοχή, είτε με την Ελλάδα είτε με την Κύπρο.

Κατερίνα Στικούδη : Εμφανίζεται ανοιχτή στην εσωτερική επιλογή, παρά τον αρχικό αποκλεισμό συμμετοχής σε εθνικό τελικό.

Good Job Nicky : Επιστρέφει δυναμικά μετά από προηγούμενες προσπάθειες εκπροσώπησης της Ελλάδας.

Γιώργος Περρής : Μία πιο «κλασική» και ποιοτική επιλογή, με διεθνή καριέρα και crossover ρεπερτόριο.

Νίνα Μαζάνη : Η έκπληξη της λίστας, με έντεχνο ρεπερτόριο και σημαντικές συνεργασίες.

Mikay : Ενδιαφέρουσα περίπτωση, καθώς φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση και για τον ελληνικό εθνικό τελικό.

Antigoni: Η κυπριακής καταγωγής τραγουδίστρια εκφράζει ανοιχτά την επιθυμία της να εκπροσωπήσει την πατρίδα της.

Η τελική επιλογή θα γίνει από ανεξάρτητη επιτροπή εκτός ΡΙΚ, ακολουθώντας το πρότυπο της Junior Eurovision, με στόχο τη διασφάλιση της αξιοκρατίας. Το προσεχές διάστημα κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμο για την κυπριακή αποστολή, καθώς η επιτροπή θα καταλήξει στον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της Ευρώπης.

