Ελένη Μενεγάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα 23α γενέθλια του γιου της, Άγγελου Λάτσιου
Οι δημόσιες ευχές της παρουσιάστριας
Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την Ελένη Μενεγάκη, αφού ο γιος της, Άγγελος Λάτσιος έχει τα γενέθλιά του.
Η δημοφιλής παρουσιάστρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας μία σειρά φωτογραφιών του Άγγελου από μικρή ηλικία μέχρι την ενηλικίωσή του.
Η Ελένη Μενεγάκη συνόδευσε την ανάρτησή της με ευχές προς τον αγαπημένο της γιο, γράφοντας: «Ευτυχισμένα 23 γενέθλια Άγγελε. Σε αγαπώ πολύ».
