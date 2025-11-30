Ελένη Μενεγάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα 23α γενέθλια του γιου της, Άγγελου Λάτσιου

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την Ελένη Μενεγάκη, αφού ο γιος της, Άγγελος Λάτσιος έχει τα γενέθλιά του.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας μία σειρά φωτογραφιών του Άγγελου από μικρή ηλικία μέχρι την ενηλικίωσή του.

Η Ελένη Μενεγάκη συνόδευσε την ανάρτησή της με ευχές προς τον αγαπημένο της γιο, γράφοντας: «Ευτυχισμένα 23 γενέθλια Άγγελε. Σε αγαπώ πολύ».

https://www.instagram.com/p/DRrfnkhjLku/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

