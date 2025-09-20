Ελένη Μενεγάκη: Σε ψαροταβέρνα στην Χαλκίδα με τον Μάκη Παντζόπουλο - Εικόνες

Στην Χαλκίδα ταξίδεψε η Ελένη Μενεγάκη, λίγο μετά την επιστροφή της από το Εδιμβούργο, όπου είχε ταξιδέψει πριν λίγες ημέρες για να περάσει λίγο χρόνο με την κόρη της, Λάουρα Λάτσιου που σπουδάζει εκεί.

Αφού πέρασε ένα ήρεμο και ξέγνοιαστο καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά, η παρουσιάστρια πλέον έχει επιστρέψει στη βάση της την Αθήνα φροντίζοντας ωστόσο να πραγματοποιεί μικρές κοντινές αποδράσεις.

Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου η Ελένη Μενεγάκη και Μάκης Παντζόπουλος βρέθηκαν στη Χαλκίδα όπου απόλαυσαν το φαγητό τους σε ταβέρνα της περιοχής και δεν αρνήθηκαν να βγάλουν και μερικές φωτογραφίες με τους ιδιοκτήτες της.

Στον λογαριασμό του μαγαζιού στο Instagram δημοσιεύθηκαν οι εν λόγω φωτογραφίες με την Ελένη Μενεγάκη να δείχνει πιο ήρεμη και ξέγνοιαστη από ποτέ.

https://www.instagram.com/p/DOyfwEAiLut/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DOylnrOjfU_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

