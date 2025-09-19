Ελένη Μενεγάκη: Δώρισε 61 βιβλία στην Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Ελασσόνας

Στη δωρεά 61 βιβλίων προς τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας προχώρησε η Ελένη Μενεγάκη, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η δημοτική αρχή της θεσσαλικής κωμόπολης.

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης, Βιβή Γκουγκούλη, ευχαρίστησε την παρουσιάστρια με επιστολή της, ενώ στην επίσημη ανάρτηση που έκανε ο Δήμος στα social media αναφέρει:

«Η γνωστή παρουσιάστρια, Ελένη Μενεγάκη, προχώρησε σε μια αξιολογότατη δωρεά 61 τόμων βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον της για το βιβλίο και την υποστήριξη στο έργο και τη λειτουργία της νέας βιβλιοθήκης του δήμου.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας συνεχίζει να αποτελεί έναν χώρο γνώσης και πολιτισμού για όλους».

