Eurovision: Ακυρώνει την ψηφοφορία για το Ισραήλ

Οι διοργανωτές του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision δεν θα ψηφίσουν πλέον για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).

Η Eurovision έχει αντιμετωπίσει αντιπαραθέσεις που συνδέονται με τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, και αρκετές χώρες δεσμεύτηκαν να αποσυρθούν από την εκδήλωση εάν συμμετείχαν διαγωνιζόμενοι από το Ισραήλ.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε να θέσει το θέμα στην ημερήσια διάταξη της τακτικής Χειμερινής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο», αντί της έκτακτης συνεδρίασης που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τον Νοέμβριο, σύμφωνα με δήλωση της EBU.