Eurovision: Χωρισμένοι σε δύο μέτωπα – Η στάση της Ελλάδας και οι πιθανοί υποψήφιοι στον τελικό

Η Eurovision 2026 -που θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία τον Μάιο- φαίνεται πως θα είναι διαφορετική, αφού η συμμετοχή του Ισραήλ ήδη έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και οι συμμετέχουσες χώρες είναι χωρισμένες στα δύο.

Η EBU έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσει ψηφοφορία προκειμένου να βγει αποτέλεσμα, την οποία βεβαίως μεταθέτει για ολοένα και αργότερα λόγω των εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου στη Γάζα και την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Την ίδια ώρα, οι «υπερασπιστές» του Ισραήλ στέλνουν ηχηρά μηνύματα με το κυβερνών Αυστριακό Λαϊκό Κόμμα (OVP) και τον καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ να δηλώνουν ανοιχτά ότι, σε περίπτωση αποκλεισμού του Ισραήλ, η χώρα δεν θα πρέπει να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό. Παρά τις πιέσεις από την κυβέρνηση, ο δήμαρχος της Βιέννης, Μίχαελ Λούντβιχ, υπογράμμισε πως θεωρεί τον αποκλεισμό του Ισραήλ «σοβαρό λάθος», ωστόσο η πόλη δηλώνει πρόθυμη να φιλοξενήσει τη διοργάνωση, τονίζοντας τα οικονομικά οφέλη που αυτή συνεπάγεται.

Το παράδειγμα της Αυστρίας ακολουθεί και η Γερμανία, καθώς ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, από το συντηρητικό CDU, έχει ήδη δηλώσει ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό από τον οποίο θα απουσιάζει το Ισραήλ, επικαλούμενος «ιστορική ευθύνη». «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αποτρέψω βήματα εναντίον του Ισραήλ. Όπως είπα και στη γερμανική τηλεόραση, δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Γερμανία θα συμμετείχε στη Eurovision εάν η ισραηλινή αποστολή εκδιωχθεί. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο για μένα», ανέφερε.

Οι επικριτές

Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται η Ισπανία. «Η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, εάν συμμετάσχει το Ισραήλ», δήλωσε τη Δευτέρα (8/9) ο Ισπανός υπουργός Πολιτισμού Έρνεστ Ουρτασούν. «Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη συμμετοχή του Ισραήλ σε διεθνή φόρουμ σαν να μην συμβαίνει τίποτα», δήλωσε ο υπουργός σε παρέμβασή του στην εκπομπή «La hora de La 1» της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Παρόλο που ο Ουρτασούν τόνισε ότι η απόφαση για τη συμμετοχή της Ισπανίας στη Eurovision ανήκει στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE, υποστήριξε πως εάν επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει, «θα πρέπει να ληφθούν μέτρα».

Η Σλοβενία μέσω της RTVSLO, της δημόσιας τηλεόρασης, έχει ήδη «χτυπήσει» προειδοποιητικό καμπανάκι στην EBU για την συμμετοχή του Ισραήλ. Τον περασμένο Μάιο η διευθύντρια της σλοβένικης ραδιοτηλεόρασης, Ξένια Χόρβατ, με ανοιχτή επιστολή προς την EBU ανέπτυξε προβληματισμούς για τη διαδικασία ψηφοφορίας αλλά και ανησυχία για την εκπροσώπηση του Ισραήλ στην διοργάνωση. Πιο πρόσφατα, η Χόρβατ σε συνεδρίαση του ΔΣ της RTVSLO έδωσε τον τόνο. Τα σχέδια για την ανάδειξη υποψήφιου τραγουδιού και καλλιτέχνη, προγραμματισμένα να αρχίσουν να υλοποιούνται άμεσα, «παγώνουν».

«Εργαζόμασταν πάνω σε ένα κόνσεπτ εκπομπών που, από τις αρχές Οκτωβρίου, θα αναδείκνυαν νέους και φρέσκους καλλιτέχνες, οδηγώντας μας στον τελικό του EMA, για το τραγούδι που θα μας εκπροσωπούσε στη Eurovision 2026. Όπως γνωρίζετε, όμως, μεσολάβησαν πολλά από τον Απρίλιο και μετά. Κάναμε αρκετές εκκλήσεις προς την EBU ώστε να μιλήσει περισσότερο μαζί μας, με τις μικρότερες τηλεοράσεις, για τους κανόνες συμμετοχής στη Eurovision. Στείλαμε συγκεκριμένα ερωτήματα και προτάσεις, όπως και πέρσι. Τότε μας αγνόησαν, φέτος συνέβη το ίδιο. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι δεν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στη Eurovision, όπως ήδη έχουμε δηλώσει δημόσια. Αν δεν καταλήξουμε σε ένα κατάλληλο πλαίσιο συμμετοχής, τότε απλώς δεν θα λάβουμε μέρος. Αυτό σημαίνει ότι και η σειρά εκπομπών χάνει το νόημά της», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η RUV, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Ισλανδίας, κάνει χρήση του νέου μέτρου της EBU για παράταση προθεσμίας στη δυνατότητα απόσυρσης εκπροσώπησης στην επόμενη Eurovision. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Gallup, η πλειοψηφία των Ισλανδών (58%) υποστηρίζει τη συμμετοχή της χώρας στη Eurovision μόνο εφόσον το Ισραήλ δεν λάβει μέρος. Περίπου το 20% δηλώνει υπέρ της συμμετοχής ανεξάρτητα από το αν θα διαγωνιστεί το Ισραήλ, ενώ το 15% είναι αντίθετο συνολικά στη συμμετοχή της Ισλανδίας.

«Η RTE θεωρεί ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας θα ήταν ασυνείδητη δεδομένης της συνεχιζόμενης και φρικτής απώλειας ζωών στη Γάζα. Η RTE ανησυχεί επίσης βαθύτατα για τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα, την απαγόρευση πρόσβασης διεθνών δημοσιογράφων στην περιοχή, καθώς και για τη μοίρα των υπόλοιπων ομήρων», αναφέρεται σε ανακοίνωση από την ιρλανδική ραδιοτηλεόραση.

Η στάση της Ελλάδας

Μέχρι αυτή τη στιγμή, η ΕΡΤ δεν έχει πάρει θέση για τα όσα συμβαίνουν τηρώντας χαμηλούς τόνους. Βέβαια, οι διαδικασίες για την ανάδειξη του εκπροσώπου μας συνεχίζονται και, όπως φαίνεται, ανεξάρτητα από το αν το Ισραήλ θα συμμετάσχει ή όχι, η Ελλάδα θα δώσει το παρών στην Αυστρία.

Την ίδια ώρα τα δημοσιεύματα, που αναφέρονται στη λίστα των υποψηφίων για τον εθνικό τελικό, ολοένα και πληθαίνουν. Σύμφωνα με το Eurovisionfun, το όνομα της Ρίας Ελληνίδου παίζει πολύ όπως και της Evangelia. Η τελευταία είχε δοκιμάσει τις δυνάμεις της και την περσινή σεζόν, φτάνοντας με την Κλαυδία στην τελική δυάδα του εγχώριου τελικού. Οι καλλιτέχνες ZAF, VASSY, Antigoni, Βίλλυ Ραζή, αλλά και οι Νίκος Γκάνος, Εύα Τσάχρα, Αλεξάνδρα Σιεττί και Ιαν Στρατής, φημολογείται ότι αναζητούν τραγούδια.