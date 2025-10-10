Eurovision 2026: Αναβάλλεται η απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Νέες εξελίξεις

Οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Γάζα και η εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς έχουν άμεσο αντίκτυπο στον σχεδιασμό της Eurovision 2026, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί στην Αυστρία τον ερχόμενο Μάιο.

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), ως διοργανώτρια Αρχή του διαγωνισμού τραγουδιού, είχε αρχικά ανακοινώσει ότι μια κρίσιμη ψηφοφορία μεταξύ των μελών της σχετικά με τη συμμετοχή ή τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό, θα πραγματοποιούνταν στις αρχές Νοεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε την Πέμπτη (09/10) η αυστριακή εφημερίδα Der Standard, τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την εκεχειρία ενδέχεται να οδηγήσουν σε αναβολή αυτής της ψηφοφορίας. Πιθανότερος χρόνος διεξαγωγής θεωρείται πλέον τα μέσα Νοεμβρίου.

Eurovision 2026: Η στάση της κυβέρνησης της Αυστρίας

Η Αυστριακή Κρατική Ραδιοτηλεόραση (ORF) και ο Γενικός Διευθυντής, Ρόλαντ Βάισμαν, βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα τεράστιο οικονομικό και πολιτικό δίλημμα, ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ίδιας εφημερίδας, η πολιτική πίεση, ειδικά από το κόμμα ÖVP, αυξάνεται για να ακυρωθεί η διεξαγωγή του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision (ESC) του 2026 στη Βιέννη, εάν η πλειοψηφία της Ευρωπαϊκής Ραδιοφωνικής Ένωσης (EBU) ψηφίσει κατά της συμμετοχής του Ισραήλ.

Οικονομικός κίνδυνος 40 εκατ. για τον ORF

Ο ORF, ως νικητής της Eurovision 2025, έχει δεσμευτεί να φιλοξενήσει τη διοργάνωση του 2026. Το συνολικό κόστος για τον ESC 2026 εκτιμήθηκε στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η Βιέννη είχε αναλάβει να καλύψει περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ από αυτό το ποσό, μόνο εφόσον ο διαγωνισμός γινόταν πράγματι στην πόλη.

Εάν ο ORF αναγκαστεί να ακυρώσει τη διοργάνωση στη Βιέννη, οι πληροφορίες από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα αναφέρουν ότι ολόκληρο το κόστος των 40 εκατομμυρίων θα επιβαρύνει τον ORF, ακόμα κι αν ο διαγωνισμός φιλοξενηθεί από άλλη ραδιοτηλεόραση σε άλλη χώρα. Επιπλέον, η εξεύρεση χορηγών θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη με την αλλαγή τόπου διεξαγωγής.

*Με πληροφορίες από derstandard

