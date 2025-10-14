Eurovision 2026: Στον αέρα η ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ

Την αναβολή της ψηφοφορίας, σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026, ανακοίνωσε η EBU επικαλούμενη τις «πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή».

Η ψηφοφορία επρόκειτο να διεξαχθεί τον Νοέμβριο, σε διαδικτυακή συνεδρίαση, ωστόσο η EBU αποφάσισε να μεταφέρει τη συζήτηση σε δια ζώσης συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο. Δεν έχει διευκρινιστεί αν τότε θα πραγματοποιηθεί τελικά και η επίμαχη ψηφοφορία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της EBU, «το Συμβούλιο συμφώνησε να εντάξει το θέμα στην ατζέντα της προγραμματισμένης Γενικής Συνέλευσης του Χειμώνα, η οποία θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο». Επιπλέον, μετά τις «πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή», το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η συζήτηση για τη συμμετοχή στον Eurovision Song Contest 2026 θα πρέπει να γίνει αυτοπροσώπως μεταξύ των μελών.

Την ίδια ώρα, οι «υπερασπιστές» του Ισραήλ στέλνουν ηχηρά μηνύματα με το κυβερνών Αυστριακό Λαϊκό Κόμμα (OVP) και τον καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ να δηλώνουν ανοιχτά ότι, σε περίπτωση αποκλεισμού του Ισραήλ, η χώρα δεν θα πρέπει να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό. Παρά τις πιέσεις από την κυβέρνηση, ο δήμαρχος της Βιέννης, Μίχαελ Λούντβιχ, υπογράμμισε πως θεωρεί τον αποκλεισμό του Ισραήλ «σοβαρό λάθος», ωστόσο η πόλη δηλώνει πρόθυμη να φιλοξενήσει τη διοργάνωση, τονίζοντας τα οικονομικά οφέλη που αυτή συνεπάγεται.

Το παράδειγμα της Αυστρίας ακολουθεί και η Γερμανία, καθώς ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, από το συντηρητικό CDU, έχει ήδη δηλώσει ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό από τον οποίο θα απουσιάζει το Ισραήλ, επικαλούμενος «ιστορική ευθύνη». «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αποτρέψω βήματα εναντίον του Ισραήλ. Όπως είπα και στη γερμανική τηλεόραση, δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Γερμανία θα συμμετείχε στη Eurovision εάν η ισραηλινή αποστολή εκδιωχθεί. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο για μένα», ανέφερε.

