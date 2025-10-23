Diddy: Κινδύνευσε μέσα στη φυλακή - «Ξύπνησε με ένα μαχαίρι στον λαιμό του» αποκαλύπτει φίλος του

Τι ισχυρίστηκε ο φίλος του Diddy για το περιστατικό

Newsbomb

Diddy: Κινδύνευσε μέσα στη φυλακή - «Ξύπνησε με ένα μαχαίρι στον λαιμό του» αποκαλύπτει φίλος του

O Diddy το 2020, πριν κινηθεί η δικαιοσύνη εναντίον του

Mark Von Holden/Invision/AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε κίνδυνο βρέθηκε ο γνωστός ράπερ Sean «Diddy» Combs στο Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν όπου κρατείται , όπως αποκάλυψε ο στενός του φίλος Charlucci Finney.

Σε δηλώσεις που έκανε στη Daily Mail ο Charlucci Finney ισχυρίστηκε ότι ο ράπερ ξύπνησε μέσα στο κελί του, έχοντας ένα μαχαίρι στον λαιμό του. Ο καλλιτέχνης δεν τραυματίστηκε, με τον φίλο του να θεωρεί ότι ήταν μία κίνηση που είχε στόχο να εκφοβίσει τον 55χρονο καλλιτέχνη και όχι να τον τραυματίσει.

«Δεν ξέρω αν πάλεψε μαζί του ή αν έφτασαν οι φύλακες, αλλά ξέρω ότι συνέβη», ανέφερε αρχικά ο Finney, ο οποίος είναι φίλος του Diddy εδώ και πολλά χρόνια.

«Αν αυτός ο άνθρωπος ήθελε να τον βλάψει, ο Σον θα είχε ήδη τραυματιστεί. Θα του έπαιρνε ένα δευτερόλεπτο να του κόψει τον λαιμό», συνέχισε, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Ήταν μάλλον ένας τρόπος να του πουν "την επόμενη φορά δεν θα είσαι τόσο τυχερός". Όλα είναι θέμα εκφοβισμού. Αλλά με τον Σον αυτό δεν θα πιάσει. Ο Σον είναι από το Χάρλεμ».

Ο γνωστός ράπερ παραμένει στη φυλακή μετά τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ τον βαραίνουν κατηγορίες για εκβιασμό, εμπορία ανθρώπων με σεξουαλικούς σκοπούς, απάτη και μεταφορά για πορνεία.

Η δίκη του Diddy ξεκίνησε τον Μάιο και τον Ιούλιο κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με τη μεταφορά για συμμετοχή σε πορνεία, ενώ αθωώθηκε για δύο κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων και μία κατηγορία εκβιασμού.

Στις αρχές του Οκτώβρη, ο δικαστής τον καταδίκασε σε 50 μήνες φυλάκιση. Παράλληλα, του επιβλήθηκε πρόστιμο 500.000 δολαρίων και πενταετής επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή του.

Πρόσφατα, στις 20 Οκτωβρίου, οι δικηγόροι του κατέθεσαν έφεση για την καταδίκη και την ποινή, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος Mann Act, βάσει του οποίου καταδικάστηκε, δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται στην υπόθεσή του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:14ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ασταμάτητος ο Αντετοκούνμπο - Παρέσυρε τους Ουίζαρντς - Εκκίνηση με νίκη για Μπακς

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Τι ώρα θα γίνουν σήμερα οι δοκιμαστικές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Η στιγμή που οι δράστες το σκάνε με τα κοσμήματα αξίας άνω των 80 εκατ. ευρώ - Νέα βίντεο ντοκουμέντα

09:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FT για σκάνδαλο στον ΟΚΕΠΕΠΕ: «DJs και σερβιτόροι ανάμεσα στους συλληφθέντες – Ζημιά άνω των 20 εκατ. ευρώ»

09:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο αμερικανικός στρατός έπληξε ένα ακόμη σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό Ωκεανό - Τρεις νεκροί

09:43ΚΟΣΜΟΣ

«Καλπάζει» το πετρέλαιο: Άλμα πάνω από 3% μετά τις κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ferrari SC40 θέλει να είναι η F40 του σήμερα

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

09:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Στην ΕΛΑΣ η ευθύνη για την εφαρμογή του νόμου – Θα μιλήσω με τον Δένδια»

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Γιακουτία: Οικογένεια πολικών αρκούδων διέσχισε τα νερά παγωμένου ποταμού που πλημμύρισε λόγω κλιματικής αλλαγής - Δείτε βίντεο

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για θάνατο 16χρονης στο Γκάζι: «Εγκληματίας ο καταστηματάρχης που πουλάει ποτά μπόμπες»

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρό βρέφος μόλις ενός μήνα - Το μετέφερε στο νοσοκομείο η γιαγιά του

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός και διάσωση 63 μεταναστών δυτικά της Ζακύνθου

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ στη 16χρονη Ζωή επί 1,5 ώρα – Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού»

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Η Λάρισα κατέχει το ρεκόρ: Πόσους τόνους καφέ καταναλώνουν τη μέρα οι Λαρισαίοι και πόσες καφετέριες μετράει

08:55ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράνομες επιδοτήσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ – Η… dolce vita του συντονιστή από τα Γιαννιτσά και τα αλισβερίσια με τη «συμμορία της Κάρλας»

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Diddy: Κινδύνευσε μέσα στη φυλακή - «Ξύπνησε με ένα μαχαίρι στον λαιμό του» αποκαλύπτει φίλος του

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Στο στόχαστρο Ρώσος αντίπαλος που τον κατηγορούσε για απάτη

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ και ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης Ζωής έξω από κλαμπ στο Γκάζι - «Το νοσοκομείο ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ.», απαντά ο Γεωργιάδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία»

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ και ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης Ζωής έξω από κλαμπ στο Γκάζι - «Το νοσοκομείο ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ.», απαντά ο Γεωργιάδης

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρό βρέφος μόλις ενός μήνα - Το μετέφερε στο νοσοκομείο η γιαγιά του

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης που διασκέδαζε σε κλαμπ - Ο χαμένος χρόνος για την έρευνα και οι τρεις λιποθυμίες παιδιών

08:55ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράνομες επιδοτήσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ – Η… dolce vita του συντονιστή από τα Γιαννιτσά και τα αλισβερίσια με τη «συμμορία της Κάρλας»

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Στο στόχαστρο Ρώσος αντίπαλος που τον κατηγορούσε για απάτη

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Η στιγμή που οι δράστες το σκάνε με τα κοσμήματα αξίας άνω των 80 εκατ. ευρώ - Νέα βίντεο ντοκουμέντα

11:50WHAT THE FACT

Ένα ψάρι με δόντια στο κεφάλι: Η ανακάλυψη που αλλάζει για πάντα τη θαλάσσια βιολογία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και στη συνέχεια 30άρια – Οι προβλέψεις για την 28η Οκτωβρίου

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί χιλιάδες ακίνητα «χάθηκαν» από την αγορά – Τι απαντά η Τράπεζα της Ελλάδος

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Η Λάρισα κατέχει το ρεκόρ: Πόσους τόνους καφέ καταναλώνουν τη μέρα οι Λαρισαίοι και πόσες καφετέριες μετράει

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Θα είναι αποτελεσματικές οι κυρώσεις των ΗΠΑ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και γιατί ο Τραμπ τις επιβάλλει τώρα;

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η στάση Δένδια, το «καρφί» Γεωργιάδη και το πρώτο crash test την 28η Οκτωβρίου

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ