Diddy: Κινδύνευσε μέσα στη φυλακή - «Ξύπνησε με ένα μαχαίρι στον λαιμό του» αποκαλύπτει φίλος του

Σε κίνδυνο βρέθηκε ο γνωστός ράπερ Sean «Diddy» Combs στο Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν όπου κρατείται , όπως αποκάλυψε ο στενός του φίλος Charlucci Finney.

Σε δηλώσεις που έκανε στη Daily Mail ο Charlucci Finney ισχυρίστηκε ότι ο ράπερ ξύπνησε μέσα στο κελί του, έχοντας ένα μαχαίρι στον λαιμό του. Ο καλλιτέχνης δεν τραυματίστηκε, με τον φίλο του να θεωρεί ότι ήταν μία κίνηση που είχε στόχο να εκφοβίσει τον 55χρονο καλλιτέχνη και όχι να τον τραυματίσει.

«Δεν ξέρω αν πάλεψε μαζί του ή αν έφτασαν οι φύλακες, αλλά ξέρω ότι συνέβη», ανέφερε αρχικά ο Finney, ο οποίος είναι φίλος του Diddy εδώ και πολλά χρόνια.

«Αν αυτός ο άνθρωπος ήθελε να τον βλάψει, ο Σον θα είχε ήδη τραυματιστεί. Θα του έπαιρνε ένα δευτερόλεπτο να του κόψει τον λαιμό», συνέχισε, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Ήταν μάλλον ένας τρόπος να του πουν "την επόμενη φορά δεν θα είσαι τόσο τυχερός". Όλα είναι θέμα εκφοβισμού. Αλλά με τον Σον αυτό δεν θα πιάσει. Ο Σον είναι από το Χάρλεμ».

Ο γνωστός ράπερ παραμένει στη φυλακή μετά τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ τον βαραίνουν κατηγορίες για εκβιασμό, εμπορία ανθρώπων με σεξουαλικούς σκοπούς, απάτη και μεταφορά για πορνεία.

Η δίκη του Diddy ξεκίνησε τον Μάιο και τον Ιούλιο κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με τη μεταφορά για συμμετοχή σε πορνεία, ενώ αθωώθηκε για δύο κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων και μία κατηγορία εκβιασμού.

Στις αρχές του Οκτώβρη, ο δικαστής τον καταδίκασε σε 50 μήνες φυλάκιση. Παράλληλα, του επιβλήθηκε πρόστιμο 500.000 δολαρίων και πενταετής επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή του.

Πρόσφατα, στις 20 Οκτωβρίου, οι δικηγόροι του κατέθεσαν έφεση για την καταδίκη και την ποινή, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος Mann Act, βάσει του οποίου καταδικάστηκε, δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται στην υπόθεσή του.

