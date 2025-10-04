Diddy: «Τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει το τραύμα», λένε οι δικηγόροι της Βεντούρα μετά την καταδίκη

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο Sean Diddy Combs καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκισης (τέσσερα χρόνια και δύο μήνες), έπειτα από δύο μήνες δικαστικής διαδικασίας.

Ο Κομπς έλαβε πίστωση για τον χρόνο κράτησης που έχει ήδη εκτίσει, με αποτέλεσμα να εκτίσει ποινή τριών ετών φυλάκισης (36 μήνες).

Ο δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν επέβαλε επίσης πενταετή εποπτευόμενη αποφυλάκιση, καθώς και πρόστιμο 500.000 δολαρίων — το ανώτατο προβλεπόμενο ποσό.

Μετά την ανακοίνωση της ποινής, οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι «τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει το τραύμα» που υπέστη η πελάτισσά τους.

«Αν και τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει το τραύμα που προκάλεσε ο Κόμπς, η σημερινή ποινή αναγνωρίζει τον αντίκτυπο των σοβαρών εγκλημάτων που διέπραξε», ανέφεραν οι δικηγόροι της Κάσι, Ντάγκλας Γουίγκντορ και Μέρεντιθ Φάιρτογκ (Wigdor LLP), σε δήλωσή τους.

«Είμαστε βέβαιοι ότι με τη στήριξη της οικογένειας και των φίλων της, η κυρία Βεντούρα θα θεραπευτεί, γνωρίζοντας ότι το θάρρος και η δύναμή της έχουν αποτελέσει έμπνευση για τόσους ανθρώπους», πρόσθεσαν.

Cassie Ventura’s lawyer is speaking out after a judge sentenced Sean "Diddy" Combs to 50 months in prison, saying in a statement, “While nothing can undo the trauma caused by Combs, the sentence imposed today recognizes the impact of the serious offenses he committed.”… pic.twitter.com/8m5HcwakGv — ABC News (@ABC) October 3, 2025

Τον Νοέμβριο του 2023, η Κάσι είχε καταθέσει αγωγή στη Νέα Υόρκη εναντίον του Κόμπς, με τον οποίο διατηρούσε ερωτική σχέση από το 2007 έως το 2018, κατηγορώντας τον για σεξουαλική κακοποίηση και σωματική βία. Αν και η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά μόλις μία ημέρα μετά την κατάθεση της αγωγής, σύντομα διέρρευσε βίντεο του 2016 που φαινόταν να δείχνει τον Κόμπς να την κακοποιεί σωματικά σε ξενοδοχείο.

Στη συνέχεια, ο πρώην ράπερ βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλαπλές ακόμη κατηγορίες σεξουαλικών εγκλημάτων, ενώ ο ίδιος συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η Κάσι, διανύοντας τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της στο τρίτο της παιδί, προχώρησε σε μία συγκλονιστική κατάθεση με έντονη συγκινησιακή φόρτιση, μιλώντας για την σχέση της με τον Κόμπς και τις καταγγελλόμενες «Freak Off» σεξουαλικές συνάξεις.

Αριστερά η Cassie Ventura και δεξιά ο Sean Diddy / AP

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής της, έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της, Άλεξ Φάιν.

Σε επιστολή της προς τον δικαστή λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής, η τραγουδίστρια εξέφρασε τον φόβο της για «άμεση εκδίκηση» από τον Κόμπς και τους συνεργάτες του, ζητώντας να ληφθεί υπόψη «οι τόσες ζωές που έχει καταστρέψει ο Κόμπς με την κακοποίηση και τον έλεγχο του».

Από την πλευρά του, ο Κόμπς παραδέχτηκε σε επιστολή προς το δικαστήριο: «Ήμουν απόλυτα λάθος που σήκωσα χέρι στη γυναίκα που αγαπούσα. Λυπάμαι γι’ αυτό και πάντα θα λυπάμαι». Επανέλαβε τη συγγνώμη του και στην αίθουσα του δικαστηρίου, τονίζοντας ότι δεν παίρνει «ελαφρά» τη ζημιά που προκάλεσε.

Ο Άλεξ Φάιν, σύζυγος της Κάσι, αντέδρασε στην καταδίκη αναρτώντας ξανά μια επιστολή που είχε γράψει το 2024 απευθυνόμενος σε θύτες και θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

