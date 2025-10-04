Diddy: «Τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει το τραύμα», λένε οι δικηγόροι της Βεντούρα μετά την καταδίκη

Οι δικηγόροι της Κάσι Βεντούρα τοποθετήθηκαν δημόσια μετά την ανακοίνωση της ποινής του Sean Diddy Combs, υπογραμμίζοντας ότι, παρά την απόφαση του δικαστηρίου, «τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει το τραύμα» που υπέστη η πελάτισσά τους

Επιμέλεια - Ανθή Κουρεντζή

Diddy: «Τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει το τραύμα», λένε οι δικηγόροι της Βεντούρα μετά την καταδίκη

Ο Σον Ντίντι Κομπς και η Κάσι Βεντούρα

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο Sean Diddy Combs καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκισης (τέσσερα χρόνια και δύο μήνες), έπειτα από δύο μήνες δικαστικής διαδικασίας.

Ο Κομπς έλαβε πίστωση για τον χρόνο κράτησης που έχει ήδη εκτίσει, με αποτέλεσμα να εκτίσει ποινή τριών ετών φυλάκισης (36 μήνες).

Ο δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν επέβαλε επίσης πενταετή εποπτευόμενη αποφυλάκιση, καθώς και πρόστιμο 500.000 δολαρίων — το ανώτατο προβλεπόμενο ποσό.

Μετά την ανακοίνωση της ποινής, οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι «τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει το τραύμα» που υπέστη η πελάτισσά τους.

«Αν και τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει το τραύμα που προκάλεσε ο Κόμπς, η σημερινή ποινή αναγνωρίζει τον αντίκτυπο των σοβαρών εγκλημάτων που διέπραξε», ανέφεραν οι δικηγόροι της Κάσι, Ντάγκλας Γουίγκντορ και Μέρεντιθ Φάιρτογκ (Wigdor LLP), σε δήλωσή τους.

«Είμαστε βέβαιοι ότι με τη στήριξη της οικογένειας και των φίλων της, η κυρία Βεντούρα θα θεραπευτεί, γνωρίζοντας ότι το θάρρος και η δύναμή της έχουν αποτελέσει έμπνευση για τόσους ανθρώπους», πρόσθεσαν.

Τον Νοέμβριο του 2023, η Κάσι είχε καταθέσει αγωγή στη Νέα Υόρκη εναντίον του Κόμπς, με τον οποίο διατηρούσε ερωτική σχέση από το 2007 έως το 2018, κατηγορώντας τον για σεξουαλική κακοποίηση και σωματική βία. Αν και η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά μόλις μία ημέρα μετά την κατάθεση της αγωγής, σύντομα διέρρευσε βίντεο του 2016 που φαινόταν να δείχνει τον Κόμπς να την κακοποιεί σωματικά σε ξενοδοχείο.

Στη συνέχεια, ο πρώην ράπερ βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλαπλές ακόμη κατηγορίες σεξουαλικών εγκλημάτων, ενώ ο ίδιος συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η Κάσι, διανύοντας τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της στο τρίτο της παιδί, προχώρησε σε μία συγκλονιστική κατάθεση με έντονη συγκινησιακή φόρτιση, μιλώντας για την σχέση της με τον Κόμπς και τις καταγγελλόμενες «Freak Off» σεξουαλικές συνάξεις.

βεντούρα-diddy

Αριστερά η Cassie Ventura και δεξιά ο Sean Diddy / AP

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής της, έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της, Άλεξ Φάιν.

Σε επιστολή της προς τον δικαστή λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής, η τραγουδίστρια εξέφρασε τον φόβο της για «άμεση εκδίκηση» από τον Κόμπς και τους συνεργάτες του, ζητώντας να ληφθεί υπόψη «οι τόσες ζωές που έχει καταστρέψει ο Κόμπς με την κακοποίηση και τον έλεγχο του».

Από την πλευρά του, ο Κόμπς παραδέχτηκε σε επιστολή προς το δικαστήριο: «Ήμουν απόλυτα λάθος που σήκωσα χέρι στη γυναίκα που αγαπούσα. Λυπάμαι γι’ αυτό και πάντα θα λυπάμαι». Επανέλαβε τη συγγνώμη του και στην αίθουσα του δικαστηρίου, τονίζοντας ότι δεν παίρνει «ελαφρά» τη ζημιά που προκάλεσε.

Ο Άλεξ Φάιν, σύζυγος της Κάσι, αντέδρασε στην καταδίκη αναρτώντας ξανά μια επιστολή που είχε γράψει το 2024 απευθυνόμενος σε θύτες και θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

alex-fine.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Επιστροφή τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα προ κρίσης επίπεδα στην Ελλάδα

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Diddy: «Τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει το τραύμα», λένε οι δικηγόροι της Βεντούρα μετά την καταδίκη του ράπερ

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλέπει το εργασιακό νομοσχέδιο για το 13ωρο - Τι θα ισχύει, πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι

08:48ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος εποχής για το Colt, αποκλειστικά SUV στη γκάμα της Mitsubishi

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τζορτζ Χάρντι - Ο τελευταίος πιλότος που πολέμησε στην Ευρώπη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

08:32ΕΘΝΙΚΑ

Αιγαίο: Το Πίρι Ρέις βόρεια της Μυτιλήνης - Ξεκινά η Navtex της Τουρκίας - Πώς απαντά η Ελλάδα

08:30LIFESTYLE

Άννα Μπιθικώτση: «Έχω το τελευταίο δάκρυ του πατέρα μου σε ένα μαντήλι»

08:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Μόνο(ς) ο Χουάντσο…» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (04/10)

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τέλος για 47χρονη έξω από Κέντρο Υγείας στη Λάρισα

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» μετεωρολόγων για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε έρχεται νέα επιδείνωση

08:10ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H VW απολύει εκατοντάδες υπαλλήλους που ειδικεύονται στις… κοπάνες

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Μια έκθεση διαφορετική από τις άλλες μας καλεί σε «δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή»

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Global Sumud Flotilla: Τι θα γίνει με τους κρατούμενους ακτιβιστές

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες του ρολογιού μία ώρα πίσω

07:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι γλιτώνουν από 70% έως 100% στον φόρο

07:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρωταθλητής Ελλάδος ο 18χρονος Βασίλης Κακουλάκης στα 5 χλμ. ανοιχτής θαλάσσης

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Togg στην Ευρώπη: Η Τουρκία μπαίνει δυναμικά στα ηλεκτρικά – Πόσο κοστίζουν

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Αμάλ Αλαμουντίν: Μάγεψε στο πλευρό του Τζορτζ Κλούνεϊ με styling εμπνευσμένο από την «χρυσή εποχή» του Χόλιγουντ

07:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ - Ξαφνικά στο επίκεντρο οι διαφωνίες για τις Belhara

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Πρόγευμα» τριών αγώνων πριν το ντέρμπι της Τούμπας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ποιος είναι ο δράστης της φρικτής δολοφονίας της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

05:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αργυρούπολη τα ξημερώματα του Σαββάτου: Δύο νεκροί σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τέλος για 47χρονη έξω από Κέντρο Υγείας στη Λάρισα

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» μετεωρολόγων για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε έρχεται νέα επιδείνωση

07:05LIFESTYLE

Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Τι γίνεται σε MEGA και ΣΚΑΪ, στο παιχνίδι το OPEN

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο από αλλεργικό σοκ

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πλήξει την Αθήνα η νέα κακοκαιρία - Τι βλέπει το ECMWF

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Καταιγιστικές εξελίξεις και αχτίδα φωτός για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων - Οι αντιδράσεις Ισραήλ και Χαμάς στην κίνηση Τραμπ

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Πατίνια και τροχαία: Πού επιτρέπεται τελικά να κινούνται; - Ειδικός απαντά στο Newsbomb

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

07:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι γλιτώνουν από 70% έως 100% στον φόρο

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλέπει το εργασιακό νομοσχέδιο για το 13ωρο - Τι θα ισχύει, πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαριά Νιώτη: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία - Με την γαλανόλευκη τυλιγμένο το φέρετρο της 17χρονης

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Σον «Diddy» Κομπς: Από τα freak offs στη συγγνώμη και το «έλεος» - Πώς κατέρρευσε ο μύθος του

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ