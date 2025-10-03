Sean «Diddy» Combs: Καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκισης για μεταφορά ατόμων για συμμετοχή σε πορνεία

Ο 55χρονος ράπερ και πρώην μεγιστάνας της χιπ-χοπ καταδικάστηκε τον Ιούλιο για παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου Mann Act

Ο Sean «Diddy» Combs
Ο Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκισης, δηλαδή σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες, για μεταφορά ατόμων για συμμετοχή σε πορνεία, ενώ του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 500.000 δολαρίων.

Ο 55χρονος ράπερ και πρώην μεγιστάνας της χιπ-χοπ καταδικάστηκε τον Ιούλιο για παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου Mann Act, καθώς κρίθηκε ένοχος για μεταφορά ανθρώπων ανά τις ΗΠΑ με σκοπό τη συμμετοχή τους σε σεξουαλικές συνευρέσεις — τόσο συντρόφων του όσο και εργαζομένων στον χώρο του σεξ.

Παρά τις βαριές καταγγελίες, το σώμα ενόρκων τον αθώωσε από τις κατηγορίες του εκβιασμού και της σωματεμπορίας, οι οποίες ήταν και οι πιο βαριές.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινή άνω των 11 ετών για τις καταδίκες που αφορούν «μεταφορά ανθρώπων με σκοπό την πορνεία». Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του επέμεναν ότι η ποινή που πρότεινε η εισαγγελία ήταν «εντελώς δυσανάλογη» και ζήτησαν την άμεση αποφυλάκισή του.

«Αηδιαστικές, ντροπιαστικές και αρρωστημένες οι πράξεις μου»

Λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής του, ο Diddy απευθύνθηκε στο δικαστήριο λέγοντας ότι «ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα» που έπρεπε να κάνει από την στιγμή της σύλληψής του ήταν «το να πρέπει να σιωπά» και να μην μπορεί να «εκφράσει πόσο λυπάται για τις πράξεις του».

Ο Diddy τόνισε ότι θέλει να «ζητήσει προσωπικά συγγνώμη» από την πρώην σύντροφό του, Cassie Ventura - τώρα Cassie Ventura Fine - για «οποιαδήποτε βλάβη της προκάλεσε συναισθηματικά ή σωματικά». «Δεν είναι κάτι που παίρνω ελαφρά».

Ο μεγιστάνας του χιπ-χοπ ζήτησε επίσης συγγνώμη από την «Jane», μια πρώην σύντροφό του με την οποία έβγαινε μετά την Cassie, η οποία κατέθεσε στο δικαστήριο με ψευδώνυμο.

Συνέχισε λέγοντας ότι θέλει επίσης να «ζητήσει προσωπικά συγγνώμη» από όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και επεσήμανε το «αηδιαστικό» βίντεο που τον έδειχνε να χτυπά και να κλωτσά την Cassie σε ένα ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες το 2016.

«Αυτό θα είναι πάντα ένα βαρύ φορτίο που θα κουβαλάω για πάντα», σημείωσε ο Diddy, περιγράφοντας τις πράξεις του ως «αηδιαστικές, ντροπιαστικές και αρρωστημένες».

«Ήμουν αρρωστημένος από τα ναρκωτικά και εκτός ελέγχου», είπε ο 55χρονος ράπερ ενώ δήλωσε ότι «είχε χάσει τον εαυτό του στην υπερβολή και στο εγώ του».

Τέλος, ο Diddy ζήτησε συγγνώμη από τα επτά παιδιά του αλλά και την μητέρα του, Τζάνις, καθώς «αξίζουν κάτι καλύτερο».

Απευθυνόμενος προς τον δικαστή, Arun Subramanian, ο Diddy ζήτησε από εκείνον να του δείξει έλεος, όπως έκανε και στην χθεσινή του επιστολή: «Ζητώ από εσάς κύριε Δικαστή την ευκαιρία να γίνω ξανά πατέρας. Ζητώ από εσάς την ευκαιρία να γίνω ξανά γιος. Ζητώ από εσάς την ευκαιρία να γίνω ξανά ηγέτης στην κοινότητά μου. Ζητώ από εσάς την ευκαιρία να λάβω τη βοήθεια που χρειάζομαι απεγνωσμένα για να γίνω καλύτερος άνθρωπος, γιατί δεν θέλω να απογοητεύσω τον Θεό, δεν θέλω να απογοητεύσω την οικογένειά μου».

«Δεν με ενδιαφέρει η φήμη ή το να βγάλω λεφτά. Αν μου δώσετε μια ευκαιρία, δεν θα σας απογοητεύσω», κατέληξε στην ομιλία του ο Diddy.

