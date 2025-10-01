Κάσι Βεντούρα για Diddy: «Βλέπω εφιάλτες, φοβάμαι ότι θα θέλει εκδίκηση»

Η Κάσι Βεντούρα, βασική μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη του Sean Diddy Combs για sex trafficking και εκβιασμό - και πρώην σύντροφος του διάσημου ράπερ - απηύθυνε επιστολή σε ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης ζητώντας του να «συνεκτιμήσει τις πολλές ζωές που ο Κομπς κατέστρεψε με την κακοποιητική συμπεριφορά του», προτού αποφασίσει την ποινή του για τα παραπάνω αδικήματα.

Η 39χρονη τραγουδίστρια της R&B ήταν σε σχέση με τον Κομπς για περίπου δέκα χρόνια και είχε υπογράψει στη δισκογραφική του.

Η επιστολή της ήταν μία από τις επτά που κατέθεσαν οι εισαγγελείς στο δικαστήριο την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.

Οι εισαγγελείς ζητούν κάθειρξη τουλάχιστον 11 ετών και τριών μηνών, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης του Κομπς προτείνουν ποινή που δεν θα ξεπερνά τους 14 μήνες.

Στη δίκη, Κομπς κατηγορήθηκε ότι εξανάγκαζε την Βεντούρα και μια ακόμη πρώην σύντροφό του – γνωστή με το ψευδώνυμο «Τζέιν» – σε σεξουαλικές πράξεις υπό την επήρεια ουσιών με συνοδούς πολυτελείας, σε «freak-offs» ή «hotel nights», όπως τα αποκαλούσε.

Cassie Says She Has Nightmares About Diddy, Has Left N.Y. in Fear of 'Swift Retribution' https://t.co/KMsV2d4j2U — People (@people) September 30, 2025

Η Βεντούρα, που κατέθεσε ενώ ήταν εννέα μηνών έγκυος, περιγράφει στην επιστολή της ότι ο Κομπς χρησιμοποίησε «βία, απειλές, ουσίες και εκβιασμούς για να με "παγιδεύσει" σε πάνω από μια δεκαετία κακοποίησης». Υποστηρίζει ότι οι πράξεις αυτές την οδήγησαν σε σκέψεις αυτοκτονίας και την ανάγκασαν να μπει σε αποτοξίνωση και χρόνια ψυχοθεραπεία.

Η τραγουδίστρια τονίζει ότι εξακολουθεί να έχει εφιάλτες και ότι αναγκάστηκε να μετακομίσει εκτός Νέας Υόρκης με την οικογένειά της, ζώντας πλέον μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, φοβούμενη «άμεση εκδίκηση» σε περίπτωση που ο Κομπς αφεθεί ελεύθερος.

Απορρίπτει επίσης τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι ο πρώην της είναι «ένας αλλαγμένος άνθρωπος». «Γνωρίζω ότι αυτός που ήταν για μένα – ο χειραγωγός, ο , ο κακοποιητής, ο trafficker – αυτός είναι πραγματικά. Δεν θέλει να αλλάξει και δεν θα αλλάξει ποτέ», έγραψε.

Η Βεντούρα αναφέρθηκε και στο βίντεο ασφαλείας από το 2016 που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δίκη, δείχνοντας τον Κομπς να την κλωτσά και να τη χτυπά σε ξενοδοχείο του Λος Άντζελες, την ώρα που – όπως υποστηρίζει – προσπαθούσε να ξεφύγει από άλλο ένα «freak-off».

Ο Sean Combs, που αθωώθηκε για τις κατηγορίες συνωμοσίας εκβιασμού και sex trafficking αλλά κρίθηκε ένοχος για δύο παραβιάσεις του Ομοσπονδιακού Νόμου Μαν, παραμένει προφυλακισμένος σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Διαβάστε επίσης