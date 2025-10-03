Σήμερα ανακοινώνεται η ποινή του Diddy: Ζητάει «έλεος» από τον δικαστή

Σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, αναμένεται να ανακοινωθεί η ποινή του Sean “Diddy” Combs, σε μια από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την αμερικανική μουσική βιομηχανία και τη δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια.

Ο 55χρονος ράπερ και πρώην μεγιστάνας της χιπ-χοπ καταδικάστηκε τον Ιούλιο για παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου Mann Act, καθώς κρίθηκε ένοχος για μεταφορά ανθρώπων ανά τις ΗΠΑ με σκοπό τη συμμετοχή τους σε σεξουαλικές συνευρέσεις — τόσο συντρόφων του όσο και εργαζομένων στον χώρο του σεξ.

Παρά τις βαριές καταγγελίες, το σώμα ενόρκων τον αθώωσε από τις κατηγορίες του εκβιασμού και της σωματεμπορίας, οι οποίες θα μπορούσαν να του επιβάλουν ισόβια κάθειρξη. Ωστόσο, οι εισαγγελείς ζητούν ποινή άνω των 11 ετών για τις καταδίκες που αφορούν «μεταφορά ανθρώπων με σκοπό την πορνεία». Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του επιμένουν ότι η ποινή που προτείνει η εισαγγελία είναι «εντελώς δυσανάλογη» και ζητούν την άμεση αποφυλάκισή του.

Diddy: Έχουν απορριφθεί πέντε αιτήματα αποφυλάκισης με εγγύηση

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν, ο οποίος θα κρίνει σήμερα την τύχη του, έχει ήδη απορρίψει πέντε αιτήματα αποφυλάκισης με εγγύηση, με αποτέλεσμα ο Combs να παραμένει έγκλειστος σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν επί έναν χρόνο. Η δίκη, που κράτησε σχεδόν δύο μήνες, συγκλόνισε την κοινή γνώμη με τις καταθέσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην αίθουσα.

Η πρώην σύντροφός του, τραγουδίστρια Κασάντρα “Cassie” Ventura, κατέθεσε ότι ο Combs την ανάγκασε εκατοντάδες φορές να συμμετάσχει σε «αηδιαστικές» σεξουαλικές πράξεις με αγνώστους, ενώ στην αίθουσα προβλήθηκε επανειλημμένα βίντεο που τον απεικόνιζαν να τη χτυπά και να τη σέρνει σε διάδρομο ξενοδοχείου στο Λος Άντζελες.

Άλλη μάρτυρας, με το ψευδώνυμο “Jane”, περιέγραψε πιέσεις ώστε να συμμετάσχει σε σεξουαλικές πράξεις με εργαζόμενους του σεξ σε πάρτι με ναρκωτικά, υπό την παρουσία του κατηγορουμένου. Επιπλέον, μάρτυρες αναφέρθηκαν σε περιστατικά πρωτοφανούς βίας: πρώην βοηθός κατέθεσε ότι τη βίασε, φίλη της Cassie ότι την κρέμασε από μπαλκόνι 17ου ορόφου, ενώ ο ράπερ Kid Cudi υποστήριξε ότι εισέβαλε στο σπίτι του αφότου έμαθε για τη σχέση του με την Ventura.

Diddy: Ζήτησε «έλεος» από τον δικαστή

Ο ίδιος ο Combs, δύο ημέρες πριν από την ετυμηγορία, απευθύνθηκε με επιστολή στον δικαστή ζητώντας «έλεος». Στην τετρασέλιδη δήλωσή του ανέλαβε, όπως είπε, την «πλήρη ευθύνη» για τα λάθη του, παραδέχτηκε ότι διαπράττει σοβαρά σφάλματα στο παρελθόν και εξέφρασε βαθιά μεταμέλεια. «Έχασα κυριολεκτικά το μυαλό μου. Έκανα τεράστιο λάθος που άσκησα βία στη γυναίκα που αγαπούσα», έγραψε, χαρακτηρίζοντας την ενδοοικογενειακή βία που διέπραξε «βάρος που θα κουβαλά για πάντα».

Στον αντίποδα, η Cassie τον περιέγραψε ενώπιον του δικαστηρίου ως «χειριστικό κακοποιητή» που δεν έχει καμία διάθεση να αλλάξει, ενώ μια άλλη πρώην βοηθός, με το ψευδώνυμο “Mia”, κατέθεσε πως έπεσε θύμα βιασμού το 2010, ζητώντας την επιβολή παραδειγματικής ποινής, καθώς εξακολουθεί να θεωρεί ότι ο Combs αποτελεί «συνεχή κίνδυνο».

Ο Diddy Θα μιλήσει στο δικαστήριο

Σήμερα αναμένεται να μιλήσει και ο ίδιος στο δικαστήριο, με τους συνηγόρους υπεράσπισης να προβάλλουν και 15λεπτο βίντεο στο οποίο επιχειρούν να δείξουν ότι οι σχέσεις του με τις καταγγέλλουσες ήταν συναινετικές. Κατά την υπεράσπιση, η παραμονή του στη φυλακή τον έχει οδηγήσει σε νηφαλιότητα και δεν υπάρχει λόγος να παραμένει έγκλειστος. Ο ίδιος εμφανίζεται αισιόδοξος, λέγοντας στη μητέρα και τα παιδιά του ότι «πλησιάζει η ώρα να επιστρέψει στο σπίτι».

Η ετυμηγορία του δικαστή θα καθορίσει αν ο Sean “Diddy” Combs θα βρεθεί αντιμέτωπος με πολυετή κάθειρξη ή αν θα του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία εκτός φυλακής.

