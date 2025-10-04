Σον «Diddy» Κομπς: Από τα freak offs στη συγγνώμη και το «έλεος» - Πώς κατέρρευσε ο μύθος του

Η αποκαθήλωση ενός ειδώλου της Hip Hop μουσικής ήταν θεαματική και με κρότο.

Ο Σον «Diddy» Κομπς καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 50 μηνών την Παρασκευή (3/10), σε μία μαραθώνια συνεδρίαση αποφεύγοντας την 20ετή κάθειρξη που αντιμετώπιζε για τις 2 κατηγορίες μεταφοράς με σκοπό την πορνεία

Η ποινή του Κομπς είναι μικρότερη τόσο από την ποινή περίπου πέντε έως έξι ετών που συνιστάται σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές οδηγίες, αλλά και από τα περισσότερα από 11 χρόνια που ζητούσαν οι εισαγγελείς.

Αλλά απέχει επίσης πολύ από την ποινή των 14 μηνών, που η ισχυρή ομάδα υπεράσπισής του είχε υποστηρίξει ότι του άξιζε. Σε περίπου 3 χρόνια θα αποφυλακιστεί καθώς συνυπολογίζεται ο χρόνος που έχει ήδη εκτίσει τη φυλακή.

Η δίμηνη δίκη που προηγήθηκε στις αρχές του καλοκαιριού αποκάλυψε τα διεστραμμένα, βίαια μυστικά του έκπτωτου μεγιστάνα της μουσικής, συμπεριλαμβανομένης της προτίμησής του για τα περίφημα «freak offs» - με «μωρουδιακά» έλαια και ναρκωτικά, όπου παρακολουθούσε τις φίλες του να κάνουν σεξ με άνδρες συνοδούς.

Η σύλληψη του Diddy στο ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης

Η σύλληψή του έγινε σε ξενοδοχείο τον Σεπτέμβριο του 2024, όπου βρέθηκαν σακούλες γεμάτες με baby oil κοντά σε μια μυστηριώδη ροζ σκόνη.

Βρέθηκαν επίσης μπουκάλια με χάπια που συνταγογραφούνταν στον «Frank Black», ένα πιθανό ψευδώνυμο του Diddy, μαζί με φωτιστικά και στοίβες από μετρητά.

Κάμερα κλειστού κυκλώματος, κατέγραψε τη σκηνή, που δημοσιεύθηκε από το TMZ.

Δείχνει τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στον σταρ, ο οποίος κατηγορείται για εκβιασμό, σωματεμπορία και βιασμό.

Είχε προηγηθεί η αγωγή της πρώην συντρόφου του Κάσι Βεντούρα τον Νοέμβριο του 2023.

Ακολούθησαν δύο αγωγές για κακοποίηση και βίαιη επίθεση, αλλά και μια τρίτη από μία γυναίκα είχε πέσει θύμα «σεξουαλικής διακίνησης» από τον Κομπς και άλλους δύο άνδρες όταν ήταν 17 ετών.

Οι κατηγορίες από εκεί και μετά έπεσαν βροχή για τον πρώην αστέρα της μουσικής σκηνής, ο οποίος συνέχισε να ισχυρίζεται ότι όλα ήταν...συναινετικά...

Η δίκη του Diddy και οι ανατριχιαστικές περιγραφές

Τον περασμένο Μάιο ο Κομπς, βρέθηκε στο εδώλιο του κατηγορουμένου και επί 8 εβδομάδες, τα όσα ακούστηκαν στη δικαστική αίθουσα ξεπερνούν τον πιο διεστραμμένο νου.

Μεταξύ των μεγαλύτερων αποκαλύψεων της δίκης ήταν μια φερόμενη υπερβολική δόση που έστειλε τον Κομπς στο νοσοκομείο και οι κατηγορίες για βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο που άφησε το όχημα του Kid Cudi στις φλόγες.

H Cassie Ventura με τον κατηγορούμενο ράπερ Diddy

Αλλά η μαρτυρία που σόκαρε το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ήταν εκείνη της επί χρόνια - πρώην - συντρόφου του Κάσι Βεντούρα, η οποία σκιαγράφησε μία προσωπικότητα σαδιστική και κακοποιητική.

Η τραγουδίστρια της R&B και βασική μάρτυρας κατηγορίας, κατέθετε επί 4 ημέρες ενώ ήταν εννέα μηνών έγκυος, τις διαστροφικές επιθυμίες του Diddy, τις κακοποιήσεις και τους ξυλοδαρμούς που υπέστη, αλλά και τις εκδικητικές απειλές να δημοσιεύσει βίντεο με σεξ.

Αίσθηση είχε προκαλέσει, η δημοσιοποίηση φωτογραφιών και ενός βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό της στον διάδρομο ξενοδοχείου το 2016, για το οποίο ο Diddy δωροδόκησε την ασφάλεια του ξενοδοχείου με 100.000 δολάρια για να αγοράσει το βίντεο, όπως κατέθεσε ένας από τους σεκιουριτάδες.

Το βίντεο του CNN που παρουσιάστηκε στους ενόρκους - Ο Κομπς επιτίθεται στη Βεντούρα

Surveillance footage of Diddy assaulting Cassie obtained by CNNpic.twitter.com/JUWCqnPwwA — Kollege Kidd (@KollegeKidd) May 17, 2024

Οι φωτογραφίες της τραυματισμένης Κάσι Βεντούρα

Ο τραυματισμός της Cassie Department of Justice

H απόφαση που «έσπασε» τα ισόβια

Σε μία ανατροπή, μετά από 8 εβδομάδες, οι ένορκοι έκριναν αθώο τον ράπερ για τις κατηγορίες της σωματεμπορίας και του εκβιασμού από τις πέντε συνολικά που αντιμετώπιζε, γλιτώνοντας τα ισόβια.

Ο 55χρνος ράπερ, κρίθηκε ένοχος για τις κατηγορίες μεταφοράς για συμμετοχή σε πορνεία που αφορούσαν στις πρώην φίλες του Κάσι Βεντούρα και "Τζέιν", το όνομα της οποίας δεν αποκαλύφθηκε.

Η συγγνώμη και το έλεος

Αναμένοντας την ποινή του, ο πρώην μεγιστάνας της μουσικής, απηύθυνε, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση, μία επιστολή προς τον δικαστή, ζητώντας επιείκεια και έλεος.

Στην τετρασέλιδη επιστολή, ο Κομπς, σύμφωνα με το BBC, αποδίδει τη συμπεριφορά του στον εθισμό στα ναρκωτικά, ζητώντας συγγνώμη «για όλο τον πόνο που προκάλεσα».

Επίσης ζητά συγγνώμη από την πρώην σύντροφό του και βασική κατήγορό του, Κάσι Βεντούρα, λέγοντας: «Κυριολεκτικά έχασα τα λογικά μου», αλλά και από την άγνωστη «Τζέιν».

«Έχασα τον δρόμο μου. Η πτώση μου έχει τις ρίζες της στον εγωισμό μου. Έχω ταπεινωθεί και συντριβεί μέχρι το κόκαλο. Ο παλιός μου εαυτός πέθανε στη φυλακή κι ένας νέος άνθρωπος γεννήθηκε από την αρχή», γράφει ο Κομπς.

Στη συνέχεια, απευθύνει έκκληση για επιείκεια, ζητώντας το «έλεος» του δικαστή για χάρη - όπως υποστηρίζει - των 7 παιδιών του και της 84χρονης μητέρας του, η οποία πρόσφατα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο.

Αντίστοιχες επιστολές απηύθυναν όμως και οι κατήγοροι του Diddy, σε μία προσπάθεια να αποτρέψουν ενδεχόμενο να αφεθεί ελεύθερος, επιδιώκοντας εκδίκηση.

«Φοβάμαι τρομερά ότι, αν αποφυλακιστεί, οι πρώτες του ενέργειες θα είναι να τιμωρήσει εμένα και άλλους που τόλμησαν να μιλήσουν», έγραψε χαρακτηριστικά η Κάσι Βεντούρα στην επιστολή της προς το δικαστήριο.

