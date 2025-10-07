Ο Diddy ζήτησε προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Sean «Diddy» Combs του ζήτησε προεδρική χάρη, αφού ο 55χρονος ράπερ καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκισης, δηλαδή σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες, για μεταφορά ατόμων για συμμετοχή σε πορνεία, την Παρασκευή (3/10).

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξής του με την Κέιτλιν Κόλινς για το CNN τη Δευτέρα, σχετικά με μια πιθανή προεδρική χάρη για την πρώην σύντροφο του Τζέφρι Έπσταϊν, Γκίλεϊν Μάξγουελ, ο Τραμπ ανέφερε ότι :«Πολλοί άνθρωποι μου έχουν ζητήσει χάρη. Ένας από αυτούς, εγώ τον αποκαλώ «Puff Daddy», και μου έχει επίσης ζητήσει χάρη».

President Trump says Sean "Diddy" Combs asked him for a presidential pardon.



"I have a lot of people have asked me for pardons. I call him 'Puff Daddy' has asked me for a pardon."pic.twitter.com/XL9g8YG5Yw — Resist Times (@resistupdates) October 6, 2025

Τον Αύγουστο, ένα μέλος της ομάδας υπεράσπισης του Diddy δήλωσε στο CNN ότι η ομάδα του ράπερ είχε επικοινωνήσει με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με πιθανή προεδρική χάρη.

«Έχουμε επικοινωνήσει και έχουμε συζητήσει (σ.σ. με την κυβέρνηση Τραμπ) για μια προεδρική χάρη», είχε δηλώσει τότε, η δικηγόρος Νικόλ Γουέστμορλαντ στο CNN.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι δεν ήταν πιθανό να χορηγήσει προεδρική χάρη στον Diddy κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Newsmax, λέγοντας: «Ήμουν πολύ φιλικός μαζί του, τα πηγαίναμε πολύ καλά και φαινόταν καλός τύπος. Δεν τον ήξερα καλά. Αλλά όταν έθεσα υποψηφιότητα (σ.σ. για την προεδρία), ήταν πολύ εχθρικός».

«Αυτό έκανε τη προεδρική χάρη στον Diddy πιο δύσκολη».

Newsmax: Sean Diddy Combs. Would you consider pardoning him?



Trump: “Well, he was essentially, I guess, sort of half innocent…Probably hmm. You know, I was very friendly with him. I got along with him great. Seemed like a nice guy”(August) pic.twitter.com/8zqCXgVO4L — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) October 3, 2025

Την Δευτέρα, οι δικηγόροι του Diddy ζήτησαν από τον δικαστή Arun Subramanian – ο οποίος καταδίκασε τον ράπερ την Παρασκευή – να τοποθετηθεί ο Diddy σε μια ομοσπονδιακή σωφρονιστική εγκατάσταση χαμηλής ασφάλειας στο Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ, όπου θα μπορεί να «αντιμετωπίσει τα προβλήματά του σχετικά με τα ναρκωτικά και θα μπορεί να βλέπει την οικογένειά του πιο συχνά».

