Τραγωδία στο Μιλάνο: 62χρονη δολοφονήθηκε από τον πρώην σύζυγό της - Την περίμενε κάτω από το σπίτι

Νέα αποτρόπαια δολοφονία διαπράχθηκε σήμερα στο Μιλάνο, όπου ένας 62χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα την πρώην σύζυγό του, κάτω από το σπίτι της.

Όλα συνέβησαν σήμερα, όταν ο 62χρονος Λουίτζι Μορκάλντι περίμενε την επίσης 62χρονη Λουτσιάνα Ρόνκι κάτω από το σπίτι της με το μηχανάκι του. Όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο του σπιτιού, ο 62χρονος -χωρίς να βγάλει το κράνος του- της επιτέθηκε και την μαχαίρωσε επανειλημμένα στον λαιμό, στον θώρακα και στην κοιλιακή χώρα.

Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από τρία χρόνια και η Λουτσιάνα Ρόνκι, η οποία εργαζόταν σε καντίνα ιδιωτικής εταιρίας, είχε δημιουργήσει πρόσφατα νέο δεσμό.

Η αστυνομία βρήκε το μαχαίρι του δράστη πεταμένο σε κάδο απορριμμάτων, σε πάρκο κοντά στο σπίτι του θύματος. Οι αστυνομικοί μπόρεσαν να εντοπίσουν και να συλλάβουν άμεσα τον Μορκάλντι από το σήμα του κινητού του τηλεφώνου, το οποίο χρησιμοποίησε μόνο για λίγα δευτερόλεπτα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.