Τραγωδία στην Ιταλία: 29χρονη δολοφονήθηκε βάναυσα από τον 52χρονο πρώην σύντροφό της

Ένα νέο αποτρόπαιο έγκλημα διαπράχθηκε στο Μιλάνο, όπου μια 29χρονη μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον πρώην σύντροφό της.

Όλα έγιναν το βράδυ της Τρίτης (14/10), όταν ο 52χρονος Τζανλούκα Σοντσίν είχε μεταβεί στο σπίτι της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι για να την πείσει να τα ξαναβρούν. Όταν εκείνη κατάλαβε ότι είχε βίαιες προθέσεις και ότι θα μπορούσε να κινδυνεύσει η ζωή της, τηλεφώνησε σε γνωστό της με τον οποίο στο παρελθόν είχε δεσμό και του ζήτησε βοήθεια. Εκείνος, με την σειρά του, κάλεσε άμεσα την αστυνομία.

Modella, imprenditrice e il red carpet alla Mostra di Venezia: chi era Pamela Genini https://t.co/2hXynf6iCU — La Stampa (@LaStampa) October 15, 2025

Όταν οι αστυνομικοί χτύπησαν το κουδούνι, η 29χρονη -ψύχραιμη- κατευθύνθηκε προς την πόρτα λέγοντας στον 52χρονο ότι «ήρθε το ντελίβερι». Δεν πρόλαβε, όμως, να ξεκλειδώσει την πόρτα του σπιτιού.

Ο δράστης της επιτέθηκε και την μαχαίρωσε δεκάδες φορές, ενώ η 29χρονη βγήκε στο μπαλκόνι, φωνάζοντας και ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια.

?#Milano Femmicidio in zona Gorla. Una donna di 29 anni è stata accoltellata sul terrazzo dal compagno di 52 anni che poi ha tentato il suicidio. Ad allertare la polizia l’ex fidanzato chiamato dalla vittima e i vicini che hanno assistito alla scena. pic.twitter.com/Mr4WncKYp4 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 15, 2025

Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, όταν οι αστυνομικοί παραβίασαν την πόρτα και μπήκαν στο διαμέρισμα, βρήκαν την κοπέλα νεκρή και τον δολοφόνο τραυματισμένο στο λαιμό, καθώς αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει τον κίνδυνο, ανακρίθηκε και του απαγγέλθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

A Milano,una 29enne,Pamela Genini,ex modella,è stata uccisa a coltellate,nella sua abitazione dall’ex compagno 52enne,Gianluca Soncin,ora ricoverato in gravi condizioni e piantonato,all'ospedale Niguarda dopo aver tentato il suicidio. pic.twitter.com/yz1xddBJB5 — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) October 15, 2025

Οι γείτονες, οι οποίοι από τα παράθυρά τους ήταν μάρτυρες της τραγικής αυτής ιστορίας, ανέφεραν ότι και στο παρελθόν ο δράστης είχε δημιουργήσει προβλήματα στην κοπέλα, μπαίνοντας στην πολυκατοικία και απειλώντας την για να του ανοίξει την πόρτα του σπιτιού της.

