Βηρυτός: Αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου

«Οι IDF συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους και πλήττουν τις στρατιωτικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στα νότια προάστια

Βηρυτός: Αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου
Εκρήξεις συγκλόνισαν τα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου Βηρυτού, λίγη ώρα αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την έναρξη νέου κύματος αεροπορικών επιδρομών στην περιοχή, η οποία θεωρείται προπύργιο της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ.

«Οι IDF συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους και πλήττουν τις στρατιωτικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στα νότια προάστια (της πρωτεύουσας του Λιβάνου), με αυξανόμενη ένταση. Οι IDF δεν προτίθενται να σας βλάψουν και, ως εκ τούτου, για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως την περιοχή», προειδοποίησε νωρίτερα ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, μέσω Telegram.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει εξαπολύσει δεκάδες επιδρομές στη συγκεκριμένη περιοχή τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, προειδοποιώντας κάθε φορά τους κατοίκους να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας.

