MasterChef αποχώρηση: Κλάματα και μία απρόσμενη πρόταση «πάγωσε» τους κριτές

Συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού το «MasterChef» του STAR. Στο χθεσινό επεισόδιο, κατά τη δοκιμασία αποχώρησης, είδαμε τους παίκτες να «αναμετριούνται» με τα συναισθήματά τους και μία απρόσμενη πρόταση να «παγώνει» τους κριτές.

Ο Χάρης ανέβηκε πρώτος απ’ όλους στον εξώστη, έχοντας την καλύτερη προσπάθεια. Ο Μιχάλης, η Κωνσταντίνα και η Wasan, συνέχισαν την προσπάθειά τους. Πριν μάθει τη βαθμολογία της, η Κωνσταντίνα παραδέχτηκε: «Σίγουρα δεν θέλω να φύγω από το παιχνίδι. Σίγουρα δεν θέλω να σταματήσει αυτό το ταξίδι και είναι νωρίς. Είναι πολύ νωρίς».

Δυστυχώς για την Κύπρια, η προσπάθειά της συγκέντρωσε τους λιγότερους βαθμούς (27), με τη Wasan να εκλιπαρεί τους κριτές να αποχωρήσει εκείνη στη θέση της. «Μπορώ να φύγω σήμερα; Γίνεται;», ρώτησε τους κριτές. «Είμαι έτοιμη να φύγω. Αλήθεια. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να φύγει κάποιος άλλος. Η Κωνσταντίνα δεν πρέπει να φύγει. Πραγματικά έτσι νιώθω. Σας παρακαλώ», πρόσθεσε.

Ωστόσο, οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι, όπως της εξήγησε ο Σωτήρης Κοντιζάς: «Είσαι ελεύθερη να φύγεις όποτε θέλεις. Όχι μόνο εσύ. Όλοι σας. Όλοι σας είστε εδώ επειδή το θέλετε και επειδή έχετε έναν κοινό στόχο και σκοπό. Αυτή τη στιγμή, όμως, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πρέπει να αποχωρήσει η Κωνσταντίνα, γιατί αυτοί είναι οι κανόνες του διαγωνισμού. Δηλαδή, οφείλετε να τους σεβαστείτε. Έχουμε συμφωνήσει σε αυτούς τους κανόνες. Και μετά είσαι ελεύθερη να αποχωρήσεις όποτε θες».

Η Wasan ξέσπασε σε λυγμούς κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, καθώς δυσκολεύεται να αποχωριστεί τη μοναδική της φίλη: «Δεν πίστευα ότι αυτή η μέρα θα έφτανε τόσο σύντομα. Ήλπιζα ότι εγώ και η Κωνσταντίνα θα είμαστε μαζί στον τελικό. Εύχομαι οι κριτές να με άφηναν να φύγω στη θέση της. Ξέρω ότι το θέλει πολύ αυτό και είμαι εντάξει να φύγω εγώ, γιατί το θέλει πολύ. Την αγαπώ και πραγματικά πιστεύω ότι της αξίζει να μείνει».

Με δάκρυα στα μάτια, η Κωνσταντίνα μίλησε για το πιο όμορφο ταξίδι που ολοκληρώθηκε και αποκάλυψε τον στόχο που είχε θέσει ερχόμενη στο «MasterChef»: «Με έβλεπα στην πεντάδα και μετά ας έφευγα. Σίγουρα άξιζε τον κόπο. Έχω κάνει ταξίδια σε διάφορες χώρες. Αυτό το ταξίδι ήταν το πιο όμορφο».

