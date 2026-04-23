MasterChef Ελλάδας: Εντάσεις και αποχώρηση-φωτιά στο αποψινό επεισόδιο

Snapshot Η Κόκκινη ομάδα διεκδικεί την τρίτη συνεχόμενη νίκη για να δώσει στον αρχηγό της απόλυτο πλεονέκτημα αποφάσεων, ενώ η Μπλε ομάδα προσπαθεί να κατακτήσει την πρώτη της νίκη στη «γλυκιά εβδομάδα».

Η δοκιμασία απαιτεί απόλυτη ακρίβεια και μικρά λάθη μπορεί να στοιχίσουν την παραμονή στον διαγωνισμό.

Στην κουζίνα δημιουργούνται εντάσεις και διαφωνίες μεταξύ των παικτών, με συγκρούσεις να προκύπτουν για θέματα ηθικής και επικοινωνίας.

Οι κριτές προετοιμάζουν τους διαγωνιζόμενους και το κοινό για μια δύσκολη βραδιά, επισημαίνοντας τον πόνο κάθε αποχώρησης. Snapshot powered by AI

Ο διαγωνισμός μαγειρικής του STAR, «MasterChef», έρχεται απόψε με ένα καθηλωτικό επεισόδιο, μία αποχώρηση, ανατροπές και έναν καλεσμένο-έκπληξη.

Οι δύο μπριγάδες περιμένουν με αγωνία να μάθουν το τελικό αποτέλεσμα από τους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Η Κόκκινη μπριγάδα θέλει να σημειώσει την τρίτη συνεχόμενη νίκη της. Αν τα καταφέρει, ο αρχηγός της, Γιώργος Δημητριάδης, θα αποκτήσει το απόλυτο πλεονέκτημα των αποφάσεων. Η Μπλε μπριγάδα θέλει να κατακτήσει έστω και μία νίκη στη θεματική «γλυκιά εβδομάδα», η οποία μέχρι στιγμής έχει αφήσει στα μέλη της την πικρή γεύση της ήττας σε δύο διαδοχικές δοκιμασίες.

Καλεσμένος στην κουζίνα του «MasterChef» για τη δοκιμασία αντιγραφής πιάτου ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ζαχαροπλάστες, με διεθνή πορεία, ο βραβευμένος pastry chef Δημήτρης Χρονόπουλος.

Το πιάτο αντιγραφής απαιτεί απόλυτη ακρίβεια και προσήλωση στα βήματα της συνταγής και δεν επιτρέπει λάθη και αστοχίες. Ακόμη και μια μικρή απροσεξία μπορεί να αποβεί μοιραία και να στοιχίσει την παραμονή στο διαγωνισμό. Τα απρόοπτα στην κουζίνα, κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, δεν αφήνουν αμέτοχο ούτε τον εξώστη, καθώς η προσπάθεια στήριξης των υποψήφιων οδηγεί κάποιους σε εκνευρισμό και διαφωνίες.

Στο τρέιλερ του «MasterChef», μάλιστα, βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφωνίες. Το κλίμα φορτίζεται γρήγορα, όταν ξεσπούν διαφωνίες γύρω από την... ηθική! Ο Χάρης των Μπλε δηλώνει ότι δεν μπορεί να αγνοήσει τις αρχές του, ενώ ο Γιώργος τονίζει πως και η δική του ηθική είναι αδιαπραγμάτευτη. «Δεν μπορείς ρε φίλε να με βγάλεις ανήθικο!» λέει ο Γιώργος φανερά ενοχλημένος. Η ένταση ανεβαίνει όταν ο Φίλιππος κατηγορεί τον Πάνο ότι λέει πράγματα που δεν πρέπει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγκρουση μεταξύ των παικτών.

«Κάθε αποχώρηση πονάει», ακούγεται να λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς, προετοιμάζοντας τους παίκτες και το κοινό για μια δύσκολη βραδιά.