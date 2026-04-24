Τηλεθέαση: «Σόι», «Άγιος Έρωτας» και «MasterChef» φέρνουν νούμερα στη βραδινή ζώνη

Χωρίς ανατροπές και εκπλήξεις προχωρά η σεζόν στη βραδινή ζώνη, με συγκεκριμένα προγράμματα να αποδεικνύουν πλέον ότι είναι νικητές το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρονιάς.

Το βράδυ της Πέμπτης, το «Σόι σου» στον ALPHA κατάφερε να κάνει πάλι το θαύμα του. Η κωμωδία σημείωσε 23,6% στο σύνολο και 25,4% στο δυναμικό κοινό, νούμερα που σπάνια πλέον βλέπουμε στους πίνακες της Nielsen. Η σειρά «Άγιος Έρωτας», που πήρε lead in, κατέγραψε 18,8% στο σύνολο και 14% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που ακολούθησε, έκανε 12,5% στο σύνολο και 7,8% στους τηλεθεατές 18-54.

Θετικό είναι το πρόσημο και για το «MasterChef», που κράτησε παρέα στο 17% του δυναμικού κοινού. Στο σύνολο ο διαγωνισμός μαγειρικής έκανε 13,4%. Το εν λόγω πρότζεκτ κάνει τη διαφορά στον σκληρό ανταγωνισμό και την επέλαση της μυθοπλασίας, αφού δείχνει ότι έχει ένα σταθερά μεγάλο μερίδιο κοινού.

Στο μέτωπο του MEGA, η σειρά «Μια νύχτα μόνο» έκανε 14,2% στο σύνολο και 7% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», που πήρε τη σκυτάλη, κατέγραψε 16,3% στο σύνολο και 8,3% στο δυναμικό κοινό.

