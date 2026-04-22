Τηλεθέαση: Ποιες σειρές έκαναν τη διαφορά στη βραδινή ζώνη

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Σταθερό στις επιλογές του αποδεικνύεται το κοινό στη βραδινή ζώνη. Η μυθοπλασία έχει την τιμητική της και κάποιες από τις παραγωγές «πετούν» ψηλά στους πίνακες τηλεθέασης.

Χαρακτηριστικά, στον ALPHA, η σειρά «Να μ’αγαπάς» κατέγραψε 23,1% στο σύνολο και 14,1% στο δυναμικό κοινό. Η τρυφερή κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ» βρέθηκε στο 18,6% του συνόλου και στο 18,2% του δυναμικού κοινού. Ο «Άγιος Έρωτας», που ακολούθησε, κράτησε παρέα στο 15% του συνόλου και στο 10,5% των τηλεθεατών 18-54. Το «Porto Leone», που ολοκλήρωσε τη βραδιά, έκανε 13,7% στο σύνολο και 7,6% στο δυναμικό κοινό.

Στο MEGA, η κωμική σειρά «Έχω παιδιά» έκανε 9% και 8,7% αντίστοιχα. Το σίριαλ «Μια νύχτα μόνο» κατέγραψε 14,4% στο σύνολο και 10,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ «Η Γη της ελιάς» 15,8% και 9,2%. Στον ΑΝΤ1, οι «Σούπερ Ήρωες» βρέθηκαν στο 9,1% του συνόλου και στο 11,8% του δυναμικού κοινού. Το «Grand Hotel», που πήρε lead in, έκανε 13% και 8%, ενώ η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;» 5,1% και 5,9%.

Το «MasterChef» του STAR έκανε 10,2% στο σύνολο και 12,3% στο δυναμικό κοινό. Το «Survivor» του ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 9,3% του συνόλου και στο 9% των τηλεθεατών 18-54.

