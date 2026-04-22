«Καρφιά», αιχμές και κόντρες με άρωμα TV

Οι πρωταγωνιστές της TV συνεχίζουν να ρίχνουν «λάδι» στη φωτιά…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

  • Η Άρια Καλύβα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και απέδωσε τα αποτελέσματα στις επιλογές για ελαφριά ψυχαγωγία και αποφυγή σκληρής ενημέρωσης.
  • Η Καλύβα υπογράμμισε ότι η αποφυγή αστυνομικών θεμάτων στην εκπομπή απογοητεύει και θυμώνει, καθώς αυτά κυριαρχούν στην επικαιρότητα.
  • Αναφέρθηκε στην ανάγκη σεβασμού στον τηλεοπτικό χώρο και απάντησε στα σχόλια του Λάμπρου Κωνσταντάρα για τη Ζήνα Κουτσελίνη, επισημαίνοντας ότι η πορεία των ανθρώπων φαίνεται από την πιάτσα.
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σχολίασε αρνητικά την προσπάθεια του Δημήτρη Ουγγαρέζου να βελτιώσει την ακροαματικότητά του στο ραδιόφωνο και καταδίκασε τα σχόλια του Ουγγαρέζου για τις εκπομπές άλλων σταθμών.
Η φετινή τηλεοπτική σεζόν, εκτός από νικητές και ηττημένους στη μάχη της τηλεθέασης, έχει και πρωταγωνιστές σε κόντρες! Για μία ακόμη ημέρα, πρόσωπα της TV έκαναν δηλώσεις σε κάμερες, ή τοποθετήθηκαν μέσα από τις εκπομπές τους, προκαλώντας αίσθηση και ανοίγοντας μέτωπα.

Κόλαφος ήταν η Άρια Καλύβα στη νέα της συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα». Στο «μάτι» του κυκλώνα μπήκε και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η ίδια η εκπομπή στην οποία συμμετέχει, «Ραντεβού το ΣΚ». «Εγώ δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη με τα νούμερα τηλεθέασης. Θα ήταν υποκρισία να σου έλεγα ότι ανοίγω σαμπάνιες κάθε φορά που βλέπουμε τα νούμερα. Θέλω όμως να πω ότι τα ποσοστά είναι και ο καθρέφτης των επιλογών μας. Και οι επιλογές, όπως φαίνεται αυτής της εκπομπής, είναι σαφείς. Τι θέλω να πω με αυτό; Όταν επιλέγεις μία light ψυχαγωγία και μια συστηματική αποφυγή της σκληρής ενημέρωσης, καταλαβαίνεις ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη σκληρή ενημέρωση, αντιλαμβάνομαι ότι απαιτεί ένα ειδικό βάρος, που ενδεχομένως λίγοι μπορούν να το σηκώσουν», είπε χαρακτηριστικά. «Στη δική μας εκπομπή, όπως έχω πει, αποφεύγεται η επιλογή των ενημερωτικών θεμάτων. Από εκεί και πέρα, δεν είναι δικές μου αποφάσεις αυτές, όμως σίγουρα κάτι δεν πάει καλά γιατί αυτό αποτυπώνεται και στα νούμερα. Δεν είναι δυνατόν να κυριαρχούν θέματα, αστυνομικά στην επικαιρότητα και εμείς να μην τα αγγίζουμε. Αυτό λοιπόν εμένα με απογοητεύει. Και κάποιες φορές με θυμώνει», πρόσθεσε.

«Όταν σχολιάζεις έναν άνθρωπο που είναι η ίδια η τηλεόραση και μια πορεία που έχει γραφτεί με πολλά χιλιόμετρα μπροστά και πίσω από τις τηλεοπτικές κάμερες, θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Ιδιαίτερα όταν ακόμα δοκιμάζεσαι, θα το επαναλάβω, στο γυαλί. Ξέρετε, ο σεβασμός δεν είναι προαιρετική αρετή σε αυτόν τον χώρο, αλλά βασική προϋπόθεση. Από τη στιγμή που κάνουμε μια εκπομπή που δεν την επιλέγει το κοινό, ας κρατάμε την μπάλα χαμηλά. Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Από ‘κει και πέρα όμως θα πω ότι η πορεία του καθενός αποτυπώνεται καθημερινά, η διαδρομή του φαίνεται, η πιάτσα γνωρίζει ποιος είναι ποιος. Βγάλε τα συμπεράσματα», ανέφερε επίσης η Άρια Καλύβα για τα σχόλια που έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τη Ζήνα Κουτσελίνη.

Την ίδια ώρα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τα «έβαλε» με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Μέσα από την ραδιοφωνική του εκπομπή, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δήλωσε: «Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια και αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής. Εκεί πέρα κάνει μια εκπομπή… δυστυχώς δεν πάει καλά καθόλου εκεί στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται.

Με ενημέρωσαν τώρα ότι έκανε μια βόλτα σε άλλα ραδιόφωνα, για ποιο λόγο είναι πρώτα τ’ άλλα ραδιόφωνα κι αυτός δεν είναι πρώτος. Λέγοντας στο τέλος ότι “δεν άκουσα και κάτι ιδιαίτερο, εμείς είμαστε καλύτεροι”. Το να σχολιάζεις τους απέναντι συναδέλφους, αν σου άρεσε κάτι ή δεν σου άρεσε, δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε να δεις τα δικά σου εκεί πέρα και κοίταξε να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ».

Novibet
