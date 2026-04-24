Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

Snapshot Η φθινοπωρινή διαταραχή υποχωρεί σταδιακά, με ατμοσφαιρική αστάθεια να περιορίζεται κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα έως αύριο.

Σήμερα αναμένονται βροχές κυρίως στην Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα επικρατεί ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες έως 23°C στην Αττική και 21°C στη Θεσσαλονίκη.

Από αύριο έως την Κυριακή η θερμοκρασία θα αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας έως 26°C, με περαιτέρω άνοδο τη νέα εβδομάδα έως 27°C.

Η τοπική αστάθεια θα παρατηρείται κυρίως στα ορεινά το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να προκαλέσουν προβλήματα.

Η θερμοκρασία της θάλασσας αναμένεται να ανέβει σταδιακά, ενισχύοντας το ανοιξιάτικο κλίμα και επιτρέποντας πιο σταθερές δραστηριότητες.

Η φθινοπωρινή διαταραχή που επηρέασε τη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες αρχίζει να υποχωρεί σταδιακά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Η ατμοσφαιρική αστάθεια περιορίζεται πλέον κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται τοπικές βροχές έως και αύριο, με βελτίωση του καιρού από την Κυριακή.

Σήμερα, βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως την Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι με ένταση έως 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες το πρωί θα είναι χαμηλές, ιδιαίτερα σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα, όμως το μεσημέρι ο υδράργυρος θα ανέβει στους 19-21°C, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα ηπειρωτικά.

Στην Αττική, οι βροχές υποχωρούν και η μέρα θα είναι κυρίως ηλιόλουστη, με λίγες τοπικές συννεφιές κυρίως στα νότια το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23°C και οι βοριάδες θα διατηρηθούν. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα παραμείνει ηλιόλουστος, με κάποια σύννεφα να εμφανίζονται μόνο στα ορεινά αργά το απόγευμα και θερμοκρασίες που θα υπερβούν τους 21°C.

Προοπτικές για τις επόμενες ημέρες

Από αύριο και έως την Κυριακή, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας έως και τους 25-26°C. Το Σάββατο οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γύρω στους 23-24°C, ενώ την Κυριακή αναμένεται σημαντική αύξηση, ειδικά στο εσωτερικό της χώρας, όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24°C.

Τη νέα εβδομάδα, και ιδιαίτερα τη Δευτέρα, οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται, φτάνοντας έως και τους 27°C. Η άνοδος θα διατηρηθεί μέχρι και την Πέμπτη, με μέσες τιμές κοντά στους 24-26°C στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Παράλληλα, αργά το απόγευμα θα παρατηρείται τοπική αστάθεια κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα, ενώ η άνοιξη δείχνει να επιστρέφει δυναμικά σε όλη τη χώρα. Το Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί στα νότια, με βελτίωση από την Κυριακή και στα συγκεκριμένα τμήματα, όπου ο καιρός θα παραμείνει καλός έως και την Πέμπτη. Η φθινοπωρινή παρένθεση αποτελεί πλέον παρελθόν, με τις θερμοκρασίες και τις καιρικές συνθήκες να προσαρμόζονται στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

