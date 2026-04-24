Καταιγίδες στην Κρήτη, ανοιξιάτικος καιρός στην υπόλοιπη χώρα – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Παρασκευή, στην Κρήτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε ότι βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν βροχές. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στα δυτικά τμήματα του νησιού. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μεγάλη διακύμανση, καθώς το πρωί θα επικρατεί ψύχρα, ενώ τις μεσημεριανές ώρες ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο, το σύστημα κακοκαιρίας θα συνεχίσει να επηρεάζει την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ την Κυριακή αναμένεται να εξασθενήσει.

Τη Δευτέρα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της δυτικής Ελλάδας, ενώ την Τρίτη θα αναπτυχθεί νέα αστάθεια, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Ο καιρός αναμένεται γενικά καλός τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Απριλίου. Την Πρωτομαγιά, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μια αστάθεια σε Μακεδονία και Θράκη όπου αναμένεται να σημειωθούν κάποιες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα.

Από τις 3 με 4 Μαΐου υπάρχουν ενδείξεις για πιο άστατο καιρό στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 24 Απριλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-04-2026

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στη νότια και ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις. Στην Κρήτη θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα δυτικά και βόρεια και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 21 με 23 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 19 με 21, ενώ στην Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-04-2026

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια πελάγη 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-04-2026

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-04-2026

Στα δυτικά ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.