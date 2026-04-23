Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Η ατμοσφαιρική αστάθεια φαίνεται να επιστρέφει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας,

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Τα πρώτα στοιχεία για τον καιρό του τριημέρου της Πρωτομαγιάς δείχνουν ότι δεν διαφαίνεται μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου να έχουμε θερμοκρασίες που να παραπέμπουν στο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena:

Αρχικά, η ατμοσφαιρική αστάθεια από αύριο έως και το Σάββατο θα έχει περιοριστεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις βροχές να εντοπίζονται κυρίως στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αισθητά βελτιωμένος, ενώ και η θερμοκρασία θα αρχίσει να σημειώνει άνοδος ως προς τις μέγιστες τιμές, κινούμενη παρά ταύτα κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής. Που σημαίνει ότι θα επικρατήσει ένας ευχάριστος καιρός, χωρίς ακρότητες στις θερμοκρασίες.

Από κει και πέρα, η ατμοσφαιρική αστάθεια φαίνεται να επιστρέφει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τις τοπικές βροχές να εντοπίζονται κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού της χώρας. Ωστόσο, οι ενδείξεις για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου δείχνουν ότι δεν θα μπει με καλοκαιρινές διαθέσεις, αλλά με σχετικά δροσερό καιρό για τα δεδομένα της εποχής, ενώ και οι βροχές φαίνεται να είναι πιο αξιόλογες, κυρίως στα ηπειρωτικά και λιγότερο φυσικά στις νησιωτικές περιοχές.

Επομένως, τόσο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο όσο και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα μιλήσουμε αναλυτικότερα για το αν θα διατηρηθεί αυτό το σενάριο στα προγνωστικά μοντέλα μαθηματικής ανάλυσης καιρού, καθώς την δεδομένη στιγμή θεωρείται τάση του καιρού και όχι πρόβλεψη. Πάντως, δεν διαφαίνεται μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου να έχουμε θερμοκρασίες που να παραπέμπουν στο καλοκαίρι, σε σχέση με την Δυτική Ευρώπη που μάλλον θα βιώσει και το πρώτο έντονο κύμα ζέστης για τα δεδομένα της εποχής με το καλημέρα του τρίτου μήνα της εαρινής περιόδου.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Το άρθρο που αναδημοσίευσε ο Τραμπ στο Truth Social: Τι σχεδιάζουν οι ΗΠΑ για το Ιράν

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

20:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πρωταθλητής για 28η φορά ο Παναθηναϊκός: Τα «φίνα κορίτσια» επικράτησαν στους τελικούς με τον ΖΑΟΝ

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Νεαρή Αμερικανίδα έκανε μπάνιο με τους φακούς επαφής και έχασε την όρασή της μέσα σε λίγες μέρες

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 40 χρόνια μετά το Τσερνόμπιλ η ραδιενέργεια εντοπίζεται σε γάλα, τυριά και κρέας

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενος στο «Ελ. Βενιζέλος» υποδέχεται γατάκια με τον πιο γλυκό τρόπο και «λιώνει» το διαδίκτυο – Βίντεο

20:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 14 ημερών

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για βασιλιά Κάρολο: «Είναι φανταστικός - Η επίσκεψη του στις ΗΠΑ θα έχει θετικό αντίκτυπο»

19:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρεττού: Ο ανταγωνισμός είναι μεταξύ παραδοσιακών τραπεζών και νέων χρηματοπιστωτικών οργανισμών

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τράκτορα – Ένας σοβαρά τραυματίας

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν είχε σχέση με ναρκωτικά η Μυρτώ, ούτε ποτό δεν έπινε», λέει ο σύντροφός της 19χρονης

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Ασανσέρ: Αντίστροφη μέτρηση για την εκπνοή της απογραφής τους - Έρχονται βαριά πρόστιμα

19:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα περάσει πολύ καλά στην Ελλάδα-Τι είπε για Ιράν και ενέργεια

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε το Ιράν στην λίθινη εποχή - Περιμένουμε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στον πλανήτη Άρη: Βράχος που θυμίζει κρανίο δεινοσαύρου «τρελαίνει» το διαδίκτυο

19:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρότυπα, Ωνάσεια και Πειραματικά Σχολεία: Οι ημερομηνίες για εξετάσεις και κλήρωση

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Καρέ-καρέ οι κινήσεις του 40χρονου λίγο μετά την δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης NASA: Γιατί λέει ότι ο ύπνος στο διάστημα ήταν ο καλύτερος της ζωής της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:40ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν είχε σχέση με ναρκωτικά η Μυρτώ, ούτε ποτό δεν έπινε», λέει ο σύντροφός της 19χρονης

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 14 ημερών

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυρτώ Θεοδωράκη: Τα 101 χρόνια έφτασε η σύζυγος του θρυλικού Μίκη - Η συγκινητική ανάρτηση

19:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα περάσει πολύ καλά στην Ελλάδα-Τι είπε για Ιράν και ενέργεια

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

17:26ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Χυδαία επίθεση προς το box που βρίσκεται ο πατέρας του - Βίντεο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός και 12ος επιστήμονας στις ΗΠΑ - Κάηκε μέσα στο Tesla του - Είχε εξαφανιστεί και αυτός χωρίς κινητό και πορτοφόλι

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε σοκ οι υπάλληλοι του δήμου από το περιστατικό με τον άστεγο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του πανικού

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ χωρίς τέλος με τη δολοφονία του γιου του ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο: Ψάχνουν το κινητό για απαντήσεις

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως άγαλμα 2 μέτρων της θεάς Αθηνάς αποκαλύφθηκε στη Λαοδικεία

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενος στο «Ελ. Βενιζέλος» υποδέχεται γατάκια με τον πιο γλυκό τρόπο και «λιώνει» το διαδίκτυο – Βίντεο

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγούδι και η λεζάντα όλο νόημα που είχε δημοσιεύσει στα social media η Ελευθερία Γιακουμάκη

17:43LIFESTYLE

Μάγδα Τσαγγάνη: «Πρέπει να πάω σε κέντρο αποκατάστασης αλλά δεν έχω χρήματα»

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

17:23ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: 6 εκατ. πολίτες έκαναν προληπτικές εξετάσεις - Σε περίπου 200.000 εντοπίστηκαν ευρήματα

07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

17:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Euroleague… υποκλίθηκε στον Εργκίν Αταμάν και ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Λεηλασία στα φλεγόμενα συντρίμμια αεροσκάφους: Μάχες ντόπιων για τα 5 εκατ. δολάρια που σκόρπισαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ