Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Τα πρώτα στοιχεία για τον καιρό του τριημέρου της Πρωτομαγιάς δείχνουν ότι δεν διαφαίνεται μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου να έχουμε θερμοκρασίες που να παραπέμπουν στο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena:

Αρχικά, η ατμοσφαιρική αστάθεια από αύριο έως και το Σάββατο θα έχει περιοριστεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις βροχές να εντοπίζονται κυρίως στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αισθητά βελτιωμένος, ενώ και η θερμοκρασία θα αρχίσει να σημειώνει άνοδος ως προς τις μέγιστες τιμές, κινούμενη παρά ταύτα κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής. Που σημαίνει ότι θα επικρατήσει ένας ευχάριστος καιρός, χωρίς ακρότητες στις θερμοκρασίες.

Από κει και πέρα, η ατμοσφαιρική αστάθεια φαίνεται να επιστρέφει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τις τοπικές βροχές να εντοπίζονται κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού της χώρας. Ωστόσο, οι ενδείξεις για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου δείχνουν ότι δεν θα μπει με καλοκαιρινές διαθέσεις, αλλά με σχετικά δροσερό καιρό για τα δεδομένα της εποχής, ενώ και οι βροχές φαίνεται να είναι πιο αξιόλογες, κυρίως στα ηπειρωτικά και λιγότερο φυσικά στις νησιωτικές περιοχές.

Επομένως, τόσο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο όσο και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα μιλήσουμε αναλυτικότερα για το αν θα διατηρηθεί αυτό το σενάριο στα προγνωστικά μοντέλα μαθηματικής ανάλυσης καιρού, καθώς την δεδομένη στιγμή θεωρείται τάση του καιρού και όχι πρόβλεψη. Πάντως, δεν διαφαίνεται μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου να έχουμε θερμοκρασίες που να παραπέμπουν στο καλοκαίρι, σε σχέση με την Δυτική Ευρώπη που μάλλον θα βιώσει και το πρώτο έντονο κύμα ζέστης για τα δεδομένα της εποχής με το καλημέρα του τρίτου μήνα της εαρινής περιόδου.

