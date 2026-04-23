Καιρός: Πόσο θα κρατήσει η κακοκαιρία - «Δεν αργεί η επιστροφή της άνοιξης» λέει ο Μαρουσάκης

Snapshot Ένα γρήγορο κύμα κακοκαιρίας 48 ωρών έχει ξεκινήσει με βροχές, καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις, αρχικά στη βόρεια Ελλάδα και τώρα κινείται προς νότο.

Σήμερα ο καιρός θα είναι έντονα άστατος σε μεγάλο μέρος της χώρας, με βελτίωση από το μεσημέρι στα βόρεια και σταδιακά προς τα νότια, ενώ η αστάθεια θα συνεχιστεί έως το Σάββατο στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι έχουν στραφεί σε βόρειους, φέρνοντας ψυχρότερες αέριες μάζες και θερμοκρασίες που σήμερα δεν θα ξεπεράσουν τους 17

19 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα και έως 22 βαθμούς στο νότιο Αιγαίο και τα νησιά.

Από αύριο η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει και ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με επιστροφή της άνοιξης και θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 24

26 βαθμούς το Σαββατοκύριακο.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα παραμείνει άστατος ο καιρός έως το Σάββατο λόγω δευτερεύουσας διαταραχής, ενώ από την Κυριακή αναμένεται οριστική εξασθένιση του φθινοπωρινού μοτίβου καιρού.

Μία μεταβολή του καιρού έχει ήδη ξεκινήσει, με έντονη αστάθεια που αρχικά εκδηλώθηκε στη βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, το φαινόμενο συνοδεύτηκε από βροχές, καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις. Τώρα, αυτή η διαταραχή κινείται προς νότο, επηρεάζοντας τμήματα της κεντρικής και νότιας χώρας, ενώ σήμερα τα φαινόμενα αναμένεται να φτάσουν έως το νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Παράλληλα, από σήμερα και από βορρά προς νότο, θα ξεκινήσει η βελτίωση των καιρικών συνθηκών. Πρόκειται για ένα γρήγορο κύμα κακοκαιρίας διάρκειας περίπου 48 ωρών, το οποίο θα υποχωρήσει από αύριο, με την άνοιξη να επιστρέφει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Εξαίρεση αποτελεί το νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί για λίγο ακόμα.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι έντονα άστατος σε μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως τον ηπειρωτικό κορμό και αργότερα το Αιγαίο. Από το μεσημέρι και μετά αναμένεται σταδιακή βελτίωση, αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια προς τα νότια. Ο άστατος καιρός θα περιοριστεί κυρίως στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου θα διατηρηθεί μέχρι και το Σάββατο.

Οι άνεμοι έχουν γυρίσει σε βόρειους, μεταφέροντας ψυχρότερες αέριες μάζες και φτάνοντας έως 7 μποφόρ κοντά στις Κυκλάδες. Η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά, με το θερμόμετρο νωρίς το πρωί να καταγράφει σημαντική μείωση. Το μεσημέρι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17-19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη και τη Ρόδο θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς. Από αύριο αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, με τιμές που θα φτάσουν τους 24-26 βαθμούς το Σαββατοκύριακο.

Στην Αττική, οι συννεφιές θα επικρατήσουν, συνοδευόμενες από τοπικές βροχές έως τις πρώτες απογευματινές ώρες. Η βελτίωση θα είναι αισθητή από το βράδυ, με τον καιρό να γίνεται ηλιόλουστος από αύριο. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως 7 μποφόρ και θα αρχίσουν να υποχωρούν από αύριο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως 18 βαθμούς σήμερα και θα επιστρέψει στους 20 και άνω από αύριο.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα παραμείνει βαρύς για λίγες ώρες ακόμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων. Ο βαρδάρης από το μεσημέρι αναμένεται να εξασθενήσει τα φαινόμενα, με τον ουρανό να καθαρίζει σταδιακά από το απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 16 βαθμούς σήμερα, με άνοδο στους 18 βαθμούς από αύριο.

... και από αύριο ξανά άνοιξη

Από την Παρασκευή και μετά, ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την άνοιξη να επιστρέφει.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένεται μια δευτερεύουσα διαταραχή που θα διατηρήσει την αστάθεια έως το Σάββατο.

Από την Κυριακή, το φθινοπωρινό μοτίβο καιρού υποχωρεί οριστικά, με τον βοριά να εξασθενεί και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά, φτάνοντας τους 24-26 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.