Καιρός: Πόσο θα κρατήσει η κακοκαιρία - «Δεν αργεί η επιστροφή της άνοιξης» λέει ο Μαρουσάκης

Ψυχρή εισβολή με χιόνια, βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

Δημήτρης Δρίζος

  • Ένα γρήγορο κύμα κακοκαιρίας 48 ωρών έχει ξεκινήσει με βροχές, καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις, αρχικά στη βόρεια Ελλάδα και τώρα κινείται προς νότο.
  • Σήμερα ο καιρός θα είναι έντονα άστατος σε μεγάλο μέρος της χώρας, με βελτίωση από το μεσημέρι στα βόρεια και σταδιακά προς τα νότια, ενώ η αστάθεια θα συνεχιστεί έως το Σάββατο στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.
  • Οι άνεμοι έχουν στραφεί σε βόρειους, φέρνοντας ψυχρότερες αέριες μάζες και θερμοκρασίες που σήμερα δεν θα ξεπεράσουν τους 17
  • 19 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα και έως 22 βαθμούς στο νότιο Αιγαίο και τα νησιά.
  • Από αύριο η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει και ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με επιστροφή της άνοιξης και θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 24
  • 26 βαθμούς το Σαββατοκύριακο.
  • Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα παραμείνει άστατος ο καιρός έως το Σάββατο λόγω δευτερεύουσας διαταραχής, ενώ από την Κυριακή αναμένεται οριστική εξασθένιση του φθινοπωρινού μοτίβου καιρού.
Μία μεταβολή του καιρού έχει ήδη ξεκινήσει, με έντονη αστάθεια που αρχικά εκδηλώθηκε στη βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, το φαινόμενο συνοδεύτηκε από βροχές, καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις. Τώρα, αυτή η διαταραχή κινείται προς νότο, επηρεάζοντας τμήματα της κεντρικής και νότιας χώρας, ενώ σήμερα τα φαινόμενα αναμένεται να φτάσουν έως το νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Παράλληλα, από σήμερα και από βορρά προς νότο, θα ξεκινήσει η βελτίωση των καιρικών συνθηκών. Πρόκειται για ένα γρήγορο κύμα κακοκαιρίας διάρκειας περίπου 48 ωρών, το οποίο θα υποχωρήσει από αύριο, με την άνοιξη να επιστρέφει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Εξαίρεση αποτελεί το νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί για λίγο ακόμα.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι έντονα άστατος σε μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως τον ηπειρωτικό κορμό και αργότερα το Αιγαίο. Από το μεσημέρι και μετά αναμένεται σταδιακή βελτίωση, αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια προς τα νότια. Ο άστατος καιρός θα περιοριστεί κυρίως στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου θα διατηρηθεί μέχρι και το Σάββατο.

Οι άνεμοι έχουν γυρίσει σε βόρειους, μεταφέροντας ψυχρότερες αέριες μάζες και φτάνοντας έως 7 μποφόρ κοντά στις Κυκλάδες. Η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά, με το θερμόμετρο νωρίς το πρωί να καταγράφει σημαντική μείωση. Το μεσημέρι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17-19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη και τη Ρόδο θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς. Από αύριο αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, με τιμές που θα φτάσουν τους 24-26 βαθμούς το Σαββατοκύριακο.

Στην Αττική, οι συννεφιές θα επικρατήσουν, συνοδευόμενες από τοπικές βροχές έως τις πρώτες απογευματινές ώρες. Η βελτίωση θα είναι αισθητή από το βράδυ, με τον καιρό να γίνεται ηλιόλουστος από αύριο. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως 7 μποφόρ και θα αρχίσουν να υποχωρούν από αύριο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως 18 βαθμούς σήμερα και θα επιστρέψει στους 20 και άνω από αύριο.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα παραμείνει βαρύς για λίγες ώρες ακόμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων. Ο βαρδάρης από το μεσημέρι αναμένεται να εξασθενήσει τα φαινόμενα, με τον ουρανό να καθαρίζει σταδιακά από το απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 16 βαθμούς σήμερα, με άνοδο στους 18 βαθμούς από αύριο.

... και από αύριο ξανά άνοιξη

Από την Παρασκευή και μετά, ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την άνοιξη να επιστρέφει.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένεται μια δευτερεύουσα διαταραχή που θα διατηρήσει την αστάθεια έως το Σάββατο.

Από την Κυριακή, το φθινοπωρινό μοτίβο καιρού υποχωρεί οριστικά, με τον βοριά να εξασθενεί και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά, φτάνοντας τους 24-26 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Eρντογάν: «Ο πόλεμος στο Ιράν αποδυναμώνει την Ευρώπη»

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άστεγος κοιμόταν σε κάδο σκουπιδιών – Βρέθηκε από εργαζόμενους κατά την αποκομιδή

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Επισκέπτηκε αιφνιδιαστικά την Ουκρανία για τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Κιέβου

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Βαρβάρα: Στο νοσοκομείο 19χρονη με σοβαρά τραύματα σε λαιμό και κεφάλι μετά από καβγά με φίλη της - Την έσπρωξε σε τζαμαριά

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Πώς μοιάζει η Γη από απόσταση 54.500 χιλιομέτρων - Νέο εντυπωσιακό βίντεο

09:40ΚΟΣΜΟΣ

O γιος Ουκρανού «βασιλιά» που δολοφονήθηκε στο Μπαλί «προδόθηκε» στους απαγωγείς από μία φωτoγραφία στο instagram

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Hyundai IONIQ 3: Το νέο ηλεκτρικό hatchback με αυτονομία έως 490 χλμ.

09:32TRAVEL

AGORA στη Σκιάθο: Μοντέλο Βιώσιμου Τουρισμού με Προτεραιότητα στην Κοινωνία και το Περιβάλλον

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Κατέρρευσε η μητέρα του 25χρονου στο σημείο της δολοφονίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές

09:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οι μεθοδευμένες κινήσεις στην υπόθεση Πινέδα τους τελευταίους μήνες και το συμβόλαιο... ζωής!

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μύκονο: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην περιοχή του νεκροταφείου

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μία τραυματίας στο νοσοκομείο έπειτα από τροχαίο

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο συνοδών πολυτελείας στη Serie A: Φωτογραφίες από τα πάρτι και σε Μύκονο με διάσημους αθλητές

09:07ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος: Ο βίος, το μαρτυρικό τέλος και η αγιοσύνη - Γιατί είναι κινητή εορτή, πώς τιμάται σε όλη την Ελλάδα

09:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Οργή από τους γονείς του Μάριου - «Οι Ρομά μας ειρωνεύονταν στη δίκη για το παιδί μας»

09:03ΕΥ ΖΗΝ

Νιώθετε στρες; Αυτές οι τροφές θα μειώσουν την κορτιζόλη στον οργανισμό σας

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: «Έκφραση ραγιαδισμού από ορισμένους ότι θα έρθουν οι ξένοι να μας κάνουν ντα»

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση δύο τρένων στη Δανία - Πληροφορίες για αρκετούς τραυματίες

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα κρατήσει η κακοκαιρία - «Δεν αργεί η επιστροφή της άνοιξης» λέει ο Μαρουσάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο συνοδών πολυτελείας στη Serie A: Φωτογραφίες από τα πάρτι και σε Μύκονο με διάσημους αθλητές

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Κατέρρευσε η μητέρα του 25χρονου στο σημείο της δολοφονίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές

09:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Οργή από τους γονείς του Μάριου - «Οι Ρομά μας ειρωνεύονταν στη δίκη για το παιδί μας»

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να τις προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

08:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Η σφαίρα που «μίλησε» και το όπλο που αναζητείται - Προσχεδιασμένη η δολοφονία

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μύκονο: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην περιοχή του νεκροταφείου

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα κρατήσει η κακοκαιρία - «Δεν αργεί η επιστροφή της άνοιξης» λέει ο Μαρουσάκης

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσίευσαν δραματικό βίντεο από την κατάληψη δύο πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση δύο τρένων στη Δανία - Πληροφορίες για αρκετούς τραυματίες

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

07:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Μαχαιριά στην καρδιά δέχθηκε ο 25χρονος -Εξετάζονται οπαδικά κίνητρα

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τυφώνες, πυρκαγιές και καύσωνες φέτος το καλοκαίρι - Δυσάρεστα νέα και για την Ελλάδα

09:40ΚΟΣΜΟΣ

O γιος Ουκρανού «βασιλιά» που δολοφονήθηκε στο Μπαλί «προδόθηκε» στους απαγωγείς από μία φωτoγραφία στο instagram

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Ο 40χρονος την εκτέλεσε χωρίς να ανταλλάξουν κουβέντα – Τα δάκρυα των απαρηγόρητων συγγενών

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Βαρβάρα: Στο νοσοκομείο 19χρονη με σοβαρά τραύματα σε λαιμό και κεφάλι μετά από καβγά με φίλη της - Την έσπρωξε σε τζαμαριά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ