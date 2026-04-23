Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Snapshot Ο καιρός παρουσιάζει φθινοπωρινά χαρακτηριστικά με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας έως σήμερα.

Τα φαινόμενα υποχωρούν στα βόρεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, με σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Από την Παρασκευή αναμένεται επιστροφή σε ανοιξιάτικες συνθήκες με μεγαλύτερη ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας.

Στα νότια και στην Κρήτη τα φαινόμενα θα παραμείνουν λόγω βαρομετρικού χαμηλού κοντά στη Λιβύη.

Από την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά σε όλη τη χώρα, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες έως 26

27 ή και 38 βαθμούς.

Ένα σύντομο φθινοπωρινό διάλειμμα βιώνουμε έως και σήμερα, με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά άνοιξη, καθώς οι νεφώσεις, οι βροχές, οι τοπικές καταιγίδες και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κυριαρχούν σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγας Παπαβγούλη, η εικόνα αυτή αλλάζει σταδιακά μέσα στην ημέρα, καθώς τα φαινόμενα αρχίζουν να υποχωρούν από τα βόρεια και ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Έτσι, όσο θα βαδίζουμε προς την Παρασκευή, θα επανέλθουμε σε πιο ανοιξιάτικες συνθήκες, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας και τη θερμοκρασία να ακολουθεί ανοδική πορεία.

Παράλληλα, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί προς τη Λιβύη θα διατηρήσει μια ζώνη αστάθειας στα νοτιότερα τμήματα της χώρας και κυρίως στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα επιμείνουν για λίγο περισσότερο.

Από την Κυριακή όμως, ο καιρός θα παρουσιάσει πλέον ουσιαστική και γενικευμένη βελτίωση, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τους 26 με 27 ίσως και 38 βαθμούς, επαναφέροντας πλήρως το ανοιξιάτικο σκηνικό στη χώρα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 23 Απριλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και στην Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ στα βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στην Κρήτη το πρωί θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.