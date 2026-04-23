Κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα: Πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής – Δείτε τον χάρτη

Βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα έως το απόγευμα της Πέμπτης (23/04), επηρεάζοντας τόσο ηπειρωτικές, όσο και νησιωτικές περιοχές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr.

Τα φαινόμενα παρουσίασαν ιδιαίτερη ένταση κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα.

Τα μεγαλύτερα ύψη υετού κατεγράφησαν σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, όπου οι βροχοπτώσεις ήταν κατά τόπους ισχυρές και με διάρκεια.

Η κατανομή των φαινομένων, όπως αποτυπώνεται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, δείχνει μία ευρεία γεωγραφική κάλυψη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του συστήματος που επηρέασε τη χώρα.

Βροχόπτωση μεγαλύτερη του 1 χιλιοστού κατεγράφη σε 352 από τους 580 ενεργούς σταθμούς, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 61% του συνόλου. Αυτό το στοιχείο καταδεικνύει ότι η κακοκαιρία δεν περιορίστηκε τοπικά, αλλά επηρέασε πάνω από τις μισές περιοχές όπου υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις.

Οι καταγραφές, που ολοκληρώθηκαν έως τις 16:00 της Πέμπτης, συνοδεύονται από χάρτη στον οποίο αποτυπώνεται η κατανομή της βροχόπτωσης, καθώς και οι οκτώ σταθμοί με τα υψηλότερα ημερήσια ύψη υετού.

Ολόκληρη η λίστα:

Λιβαδειά: 25,4

Ζαγορά Πηλίου: 24,4

Θάσος: 24

Σέττα Ευβοίας: 22,8

Μεγίστη Λαύρα: 20,2

Υπάτη Φθιώτιδας: 19,2

Λαμία: 18,6

Βίλια Αττικής: 17,6

