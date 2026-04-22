Καιρός: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες-Βροχές και πτώση του υδραργύρου την Πέμπτη

Η πορεία του καιρού τις επόμενες ώρες

Ανθή Κουρεντζή

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που σφυροκοπά τα βόρεια τμήματα της χώρα τις τελευταίες ώρες, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και να κατευθύνονται νοτιότερα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει στις μέγιστες τιμές τους 17 βαθμούς Κελσίου. Από το Σαββατοκύριακο περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας.

Στην Θεσσαλονίκη θα επιμείνει το βροχερό σκηνικό, ενώ από αύριο, Πέμπτη (23/4) αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία την Κυριακή θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Προειδοποίηση Ζιακόπουλου για το νέο κύμα κακοκαιρίας

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, την Πέμπτη (23/4), τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν κυρίως στη Β-ΒΑ Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Την Παρασκευή (24/4), τα όποια φαινόμενα φαίνεται να περιορίζονται στις νοτιότερες περιοχές της χώρας. Οι βόρειοι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται την Πέμπτη 23 Απριλίου στην χώρα, ενώ από το απόγευμα περιμένουμε βελτίωση στα βόρεια τμήματα της χώρας.


Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 16 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο του 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και στην Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ στα βόρεια.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην Κρήτη αρχικά αίθριος, βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στην Κρήτη το πρωί θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Στα νησιά ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.
Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Novibet
