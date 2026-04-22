Καιρός: Ξεκινάει η διήμερη κακοκαιρία με πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και καταιγίδες

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια τις πρωινές ώρες πιθανόν να είναι τοπικά έντονα.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Βελτίωση του καιρού στα βορειοδυτικά τις βραδινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Μέχρι το βράδυ σε όλες τις περιοχές, εκτός του νοτίου Αιγαίου, θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 22 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 22 Απριλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που πιθανόν στην κεντρική Μακεδονία να είναι τοπικά έντονα, αναμένεται να εξασθενήσουν βαθμιαία από το απόγευμα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα κεντρικά και βόρεια βορείων διευθύνσεων 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το βράδυ σε βορειοανατολικούς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 και κατά τόπους 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα στις Κυκλάδες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι το βράδυ στις Κυκλάδες σε βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα νότια νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από νωρίς το βράδυ βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν πρόσκαιρα έντονες. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 23-04-2026

Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στην Ήπειρο, κυρίως στα ορεινά.

Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, στο νότιο Ιόνιο και την Κρήτη.

Από το απόγευμα στα βόρεια και τα κεντρικά τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν, αλλά στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα συνεχιστούν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα φτάσει στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 15 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-04-2026

Στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και μέχρι τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη νότια Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανό στα ορεινά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-04-2026

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-04-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.