Καιρός: Προειδοποίηση Ζιακόπουλου για το νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα κινηθεί τα επόμενα τρία 24ωρα

Βαρομετρικό χαμηλό από τη Νότια Αδριατική κατευθύνεται προς τη χώρα μας την Τετάρτη - Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας μέχρι την Παρασκευή

Καιρός: Προειδοποίηση Ζιακόπουλου για το νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα κινηθεί τα επόμενα τρία 24ωρα
Βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Αδριατική, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται Α-ΝΑ και το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη 22/4) θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τη ΒΔ Ελλάδα, την κεντρική χώρα και κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Βορείου Αιγαίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, στα ορεινά των παραπάνω περιοχών θα πέσουν και χιόνια, ενδεικτικό στοιχείο του μεγέθους της πτώσης της θερμοκρασίας που θα σημειωθεί εκεί. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι μόνο στο ΒΑ Αιγαίο θα φθάσουν τα 6 μποφόρ.

Την Πέμπτη (23/4), τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν κυρίως στη Β-ΒΑ Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Την Παρασκευή (24/4), τα όποια φαινόμενα φαίνεται να περιορίζονται στις νοτιότερες περιοχές της χώρας. Οι βόρειοι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.

«Καμπανάκι» Κολυδά για βροχές και πτώση του υδραργύρου - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες στην Μακεδονία και την Θράκη με σποραδικές καταιγίδες που θα διαρκέσουν μέχρι και τις μεσημβρηνές ώρες της Τετάρτης (22/4).

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους πιο ισχυρά από τις βραδυνές ώρες της Τρίτης.

Τα χαρακτηριστικά της διέλευσης του ψυχρού μετώπου το επόμενο διήμερο θα είναι οι σποραδικές βροχές και η πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας που θα φτάσει στις μέγιστες τιμές 14-17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται ασθενείς βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει την Πέμπτη έως και 17 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου από το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας.

