«Καμπανάκι» Κολυδά για βροχές και πτώση του υδραργύρου - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες στην Μακεδονία και την Θράκη με σποραδικές καταιγίδες που θα διαρκέσουν μέχρι και τις μεσημβρηνές ώρες της Τετάρτης (22/4).

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους πιο ισχυρά από τις βραδυνές ώρες της Τρίτης.

Τα χαρακτηριστικά της διέλευσης του ψυχρού μετώπου το επόμενο διήμερο θα είναι οι σποραδικές βροχές και η πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας που θα φτάσει στις μέγιστες τιμές 14-17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται ασθενείς βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει την Πέμπτη έως και 17 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου από το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας.

