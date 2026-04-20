Καιρός: Ολική μεταβολή από το βράδυ της Τρίτης - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

Φθινόπωρο θα θυμίζει το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24ωρα - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Αίθριος θα είναι ο καιρός μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης (21/4), με το σκηνικό να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο από τις βραδυνές ώρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Την Τρίτη τα σύννεφα θα αρχίσουν να πυκνώνουν στη βόρεια Ελλάδα, την Τετάρτη θα φθάσουν μέχρι και την Αττική και την Πέμπτη θα έχουν φθάσει και στη νότια νησιωτική χώρα, ενώ ο καιρός στα βόρεια τμήματα της χώρας σταδιακά θα «ανοίξει».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον προγνώστη καιρού την Τρίτη, όσο θα βαδίζουμε προς το μεσημεράκι, κατά μήκος της βόρειας Ελλάδας, θα έχουμε αστάθεια. Θα αρχίσουν τα σύννεφα να δίνουν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες και προς το απόγευμα τα φαινόμενα θα γίνονται περισσότερα και ελαφρώς πιο έντονα στη Μακεδονία και στη Θράκη. Δεν φαίνεται να επηρεάζονται άλλες περιοχές.

Καθώς θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες της Τρίτης, αργά προς το ξημέρωμα Τετάρτης, ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει περισσότερο στη βόρεια Ελλάδα και αυτές οι βροχές θα κινούνται νοτιότερα, που σημαίνει οτι την Τετάρτη το πρωί θα έχουμε βροχές και στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο. Την Τετάρτη αναμένεται αστάθεια το μεσημέρι και στην Αττική, με κάποιες μπόρες αρχικά στα ορεινά, αλλά οι περισσότερες βροχές θα σημειωθούν από το βράδυ της Τετάρτης σε αρκετές κεντρικές περιοχές της χώρας.

Την Πέμπτη αναμένονται περισσότερες βροχές στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Αττική. Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα κινηθούν πιο νότια, κυρίως σε περιοχές της Κρήτης και κάποια τοπικά φαινόμενα θα έχουμε το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Την Τετάρτη οι βροχές θα κατεβαίνουν νοτιότερα αλλά θα έχουμε βροχές μέτριας έντασης.

Την Πέμπτη το περισσότερο νερό φαίνεται οτι θα πέσει στην Πελοπόννησο - το πιο έντονο - και την Παρασκευή θα έχει βελτιωθεί ο καιρός, με κάποιες αξιόλογες βροχές στην περιοχή της Κρήτης.

Οι άνεμοι δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι την Τρίτη. Την Τετάρτη θα το γυρίσει σε βοριά, ο οποίος θα ρίξει τη θερμοκρασία αισθητά. Την Πέμπτη θα πνέουν άνεμοι έως και 6 μποφόρ οι οποίοι θα ενισχυθούν στη νότια Ελλάδα. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται την Τρίτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, Θεσσαλία, Αττική και Πελοπόννησο, θα έχουμε 25 και 26άρια. Την Τετάρτη η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά στη βόρεια Ελλάδα. Η Αττική όμως θα συνεχίσει να έχει ζέστη, όπως και η ανατολική Πελοπόννησος και η Κρήτη με 26άρια ίσως και 27άρια.

Την Τετάρτη θα έχει ένα φθινοπωροχειμωνιάτικο χαρακτήρα ο καιρός. Την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στη νότια Ελλάδα, ενώ την Παρασκευή ο καιρός θα ξαναμαλακώσει ο καιρός σε όλη την Ελλάδα.

