Καιρός: Με περιορισμένη αστάθεια η Δευτέρα – Από Τετάρτη βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

ΚΑΙΡΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Δευτέρα, Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 20 Απριλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ βαθμιαία βελτίωση.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας και της Στερεάς, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες
Άνεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 και κατά τόπους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα.
Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους από το μεσημέρι.
Άνεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και από το βράδυ θα εξασθενήσουν.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 21-04-2026

Στην Μακεδονία, τη Θράκη και από το βράδυ στα νησιά του βορείου Αιγαίου λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-04-2026

Αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και το μεσημέρι - απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια προβλέπονται από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Μέχρι το βράδυ σε όλες τις περιοχές θα έχουν επικρατήσει άνεμοι βορείων διευθύνσεων έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-04-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.
Τοπικές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά.
Βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα και από τα βόρεια ενώ τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-04-2026

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Σχόλια
