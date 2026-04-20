Αλλάζει ο καιρός από Τετάρτη, 10 βαθμούς πέφτει η θερμοκρασία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Πώς θα κυμανθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα

Στα δύο αναμένεται να χωριστεί ο καιρός την εβδομάδα που ξεκινά από σήμερα Δευτέρα 20 Απριλίου σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη καθώς Δευτέρα και Τρίτη ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο από το διήμερο Τετάρτη - Πέμπτη ο καιρός κάνει απότομη... φθινοπωρινή στροφή.

Σήμερα, λοιπόν, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει αρχικά σε ολόκληρη τη χώρα, σταδιακά όμως θα δούμε συννεφιές από τα δυτικά προς τα ανατολικά και προς το απόγευμα, θα πυκνώσουν και δεν αποκλείεται να συναντήσουμε μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες κυρίως γύρω από τη Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Σχετικά με τη θερμοκρασία ξεκινάμε από τους 7 έως τους 10 βαθμούς στα περισσότερα τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, ενώ όσο πιο κοντά είμαστε στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, ο υδράργυρος ανεβαίνει στους 13 με 15 βαθμούς. Προς το μεσημέρι θα δούμε ακόμα πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες με τον υδράργυρο να φτάνει ή και να ξεπερνά τους 24 βαθμούς.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ βαθμιαία βελτίωση.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 και κατά τόπους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και από το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.