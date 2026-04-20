Αλλάζει ο καιρός από Τετάρτη, 10 βαθμούς πέφτει η θερμοκρασία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Για ποιο λόγο καιρικά η εβδομάδα αναμένεται να χωριστεί στα δύο 

Πώς θα κυμανθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα 

Στα δύο αναμένεται να χωριστεί ο καιρός την εβδομάδα που ξεκινά από σήμερα Δευτέρα 20 Απριλίου σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη καθώς Δευτέρα και Τρίτη ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο από το διήμερο Τετάρτη - Πέμπτη ο καιρός κάνει απότομη... φθινοπωρινή στροφή.

Σήμερα, λοιπόν, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει αρχικά σε ολόκληρη τη χώρα, σταδιακά όμως θα δούμε συννεφιές από τα δυτικά προς τα ανατολικά και προς το απόγευμα, θα πυκνώσουν και δεν αποκλείεται να συναντήσουμε μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες κυρίως γύρω από τη Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Σχετικά με τη θερμοκρασία ξεκινάμε από τους 7 έως τους 10 βαθμούς στα περισσότερα τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, ενώ όσο πιο κοντά είμαστε στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, ο υδράργυρος ανεβαίνει στους 13 με 15 βαθμούς. Προς το μεσημέρι θα δούμε ακόμα πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες με τον υδράργυρο να φτάνει ή και να ξεπερνά τους 24 βαθμούς.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ βαθμιαία βελτίωση.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 και κατά τόπους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και από το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

09:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σε πέντε μέρες θα δούμε άνοδο και πάλι στις τιμές του πετρελαίου», είπε ο Πρόεδρος βενζινοπωλών

09:48ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Υπό πίεση η συμφωνία εκεχειρίας 48 ώρες πριν τη λήξη της - Δυναμιτίζει το ρεσάλτο των ΗΠΑ - «Γρίφος» η συνάντηση στο Πακιστάν

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συνελήφθη 28χρονος για απάτη – Πώς έπεισε ηλικιωμένη να του παραδώσει 21 χρυσές λίρες

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σε αγώνα ράλι στην Αργεντινή: Αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός πίστας και έπεσε πάνω σε θεατές - Ένας νεκρός

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποιος κινητήρας αρνείται να παραδώσει τα όπλα;

09:37WHAT THE FACT

Έρχεται το «τέταρτο χρώμα» στα φανάρια στους δρόμους της Ευρώπης-Πώς το λευκό αλλάζει την κυκλοφορία

09:35WHAT THE FACT

Το χαμένο ρολόι του 1812 που εξηγεί γιατί σήμερα πληρώνουμε περιουσίες για την ώρα

09:27LIFESTYLE

Justin Bieber: Η Billie Eilish σε ρόλο θαυμάστριας στη σκηνή του Coachella - Η αντίδραση της Hailey Bieber

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 192 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 70 - Χειροπέδες σε 39χρονο

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, λέει Ιρανός αξιωματούχος - «Τα ψέματα για την υγεία του έχουν στόχο να σπείρουν τον διχασμό»

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή 51χρονη που έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο του Τουρισμού - Ήταν υπάλληλος του υπουργείου

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτι Πέρι: Δεν είχε ψιλά και έκανε ευχή με... πιστωτική κάρτα στην Φοντάνα ντι Τρέβι - Βίντεο

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε τα ξημερώματα δύο άνδρες για διασυνδέσεις με τη Μοσάντ

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή: Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς από νωρίς

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε σώος ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τις Συκιές – Τον εντόπισε πολίτης

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός γερουσιαστής κατά Ερντογάν: Δεν θα πάρεις τα F-35

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός από Τετάρτη, 10 βαθμούς πέφτει η θερμοκρασία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Oι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι μία βιαστική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα γυρίσει μπούμερανγκ - «Δεν είναι μια συμφωνία ακινήτων που σφραγίζεται με μια χειραψία»,

08:31TRAVEL

Αυτό το νησί είναι το κρυφό ανεκτίμητο διαμάντι των Κυκλάδων σύμφωνα με διεθνή μέσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:22ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή 51χρονη που έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο του Τουρισμού - Ήταν υπάλληλος του υπουργείου

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα «σπάσανε» οι 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Μυρτούς - Δεν λένε ούτε «γεια»

07:14ΚΟΣΜΟΣ

H Μόσχα βάζει στο στόχαστρο το Παρίσι για τα πυρηνικά - Πώς εμπλέκεται η Ελλάδα

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Μακάριος ανεβαίνει στο... βουνό, όλο και πιο κοντά στον Τσίπρα ο Δούκας, γιατί ανησυχεί ο Πιερρακάκης και με ποιον υπουργό είναι έξαλλοι οι βουλευτές της ΝΔ

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός από Τετάρτη, 10 βαθμούς πέφτει η θερμοκρασία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε σώος ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τις Συκιές – Τον εντόπισε πολίτης

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από ανοιξιάτικη ηρεμία σε πρόσκαιρη επιδείνωση με πτώση θερμοκρασίας

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Σάλος με φωτογραφία Ισραηλινού στρατιώτη που καταστρέφει άγαλμα του Εσταυρωμένου Χριστού

08:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που Αμερικανοί καταλαμβάνουν πλοίο με ιρανική σημαία - Βίντεο

08:02ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Πνίγηκε 38χρονη influencer ενώ κολυμπούσε σε αγώνα τριάθλου -Ποια ήταν η Βραζιλιάνα Μάρα Φλάβια

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (21/4)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ