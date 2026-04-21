Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

Snapshot Από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως βόρεια Ελλάδα, με επέκταση της αστάθειας σε κεντρικές περιοχές.

Την Τετάρτη το μεσημέρι ο καιρός θα γίνει πιο άστατος στην Αττική, με βροχές αρχικά στα ορεινά και αργότερα σε κεντρικά τμήματα της χώρας.

Την Πέμπτη οι βροχές θα ενταθούν στη Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, ενώ η βόρεια Ελλάδα θα παρουσιάσει βελτίωση και η αστάθεια θα επεκταθεί νότια προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες την Τετάρτη, προκαλώντας πτώση θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια, ενώ την Πέμπτη θα ενισχυθούν έως 6 μποφόρ στη νότια Ελλάδα.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα μειωθούν σημαντικά, με βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα και διατήρηση κάποιων βροχών κυρίως στην Κρήτη.

Από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης αναμένεται σημαντική αλλαγή στον καιρό, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, όπως επισημαίνει ο προγνώστης Σάκης Αρναούτογλου.

Η αστάθεια θα επεκταθεί σταδιακά και σε κεντρικές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

Καθώς πλησιάζει το ξημέρωμα της Τετάρτης, ο καιρός θα παρουσιάσει έντονη επιδείνωση στο βόρειο τμήμα της χώρας, με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια τμήματα του νομού. Τα φαινόμενα αυτά θα κινηθούν νοτιότερα, επεκτείνοντας τις βροχές σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Ηπείρου.

Την Τετάρτη το μεσημέρι θα γίνει πιο άστατος ο καιρός στην Αττική, όπου αρχικά θα εμφανιστούν βροχοπτώσεις στα ορεινά, ενώ προς το βράδυ οι βροχές θα επηρεάσουν και κεντρικά τμήματα της χώρας. Παράλληλα, η βόρεια Ελλάδα θα αρχίσει να παρουσιάζει ανοίγματα στον καιρό.

Την Πέμπτη η αστάθεια θα συνεχιστεί, με έντονες βροχοπτώσεις κυρίως στη Στερεά Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο. Η Αττική θα διατηρήσει άστατο καιρό, ενώ η βόρεια Ελλάδα θα εμφανίσει βελτίωση και πιο ήρεμες καιρικές συνθήκες. Σταδιακά προς το βράδυ, τα φαινόμενα θα μετακινηθούν προς νότια, επηρεάζοντας την Κρήτη, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται και στα Δωδεκάνησα.

Οι περιοχές που θα συναντήσουν προβλήματα

Την Τετάρτη οι βροχές θα περιοριστούν σε μέτρια ένταση και θα καλύψουν μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος. Την Πέμπτη, η Πελοπόννησος αναμένεται να δεχτεί τις περισσότερες βροχές, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα μειωθούν σημαντικά, με κάποιες βροχές να διατηρούνται κυρίως στην Κρήτη.

Οι άνεμοι την Τρίτη θα παραμείνουν ήπιοι, ενώ την Τετάρτη θα στραφούν σε βοριάδες, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Την Πέμπτη οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως 6 μποφόρ, κυρίως στη νότια Ελλάδα.

Οι θερμοκρασίες την Τρίτη θα κυμανθούν σε υψηλά επίπεδα, με 25-26 βαθμούς σε Θεσσαλία, Αττική και Πελοπόννησο. Την Τετάρτη η πτώση θα γίνει πιο αισθητή στα βόρεια, ενώ η Αττική, η ανατολική Πελοπόννησος και η Κρήτη θα διατηρήσουν θερμοκρασίες γύρω στους 26-27 βαθμούς.

Οι καιρικές συνθήκες από την Τετάρτη θα αποκτήσουν φθινοπωροχειμωνιάτικο χαρακτήρα, με αστάθεια και πτώση θερμοκρασίας. Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα μειωθεί και στη νότια Ελλάδα, ενώ την Παρασκευή ο καιρός θα παρουσιάσει νέα βελτίωση και γενική εξομάλυνση σε όλη τη χώρα.

