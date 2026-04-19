Καιρός: Επιβεβαίωση από το ECMWF για βροχές και αισθητή πτώση θερμοκρασίας - Πότε ξεκινά η αλλαγή

Snapshot Την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου ο καιρός θα παραμείνει ασταθής με βροχές, καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Από την Τρίτη θα υπάρξει επιδείνωση με νέα ατμοσφαιρική διαταραχή που θα φέρει τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Η Τετάρτη και η Πέμπτη θα είναι οι πιο έντονες ημέρες, με εκτεταμένα φαινόμενα και ισχυρές βροχοπτώσεις στις ηπειρωτικές και ορεινές περιοχές.

Από το βράδυ της Πέμπτης θα ξεκινήσει σταδιακή βελτίωση, ενώ οι θερμοκρασίες θα πέσουν αισθητά, με βόρειους ανέμους 6

8 μποφόρ κυρίως στο Αιγαίο.

Η ατμόσφαιρα θα είναι καθαρή χωρίς αφρικανική σκόνη, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα και αποφεύγοντας λασποβροχές. Snapshot powered by AI

Ο καιρός την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου αναμένεται να παραμείνει ασταθής, με βροχές, καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, χαρακτηριστικά που συνθέτουν το κλασικό ανοιξιάτικο σκηνικό.

Η άνοιξη συνεχίζει να παρουσιάζει έντονες μεταβολές, καθώς ο καιρός δεν θα σταθεροποιηθεί ούτε την τελευταία εβδομάδα του μήνα. Η εναλλαγή ανάμεσα σε διαστήματα ηλιοφάνειας και περιόδους αστάθειας θα κυριαρχήσει, με προσωρινή βελτίωση στην αρχή της εβδομάδας που όμως δεν θα διαρκέσει.

Αλλαγή από τα βόρεια με νέες διαταραχές

Από την Τρίτη και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση. Μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα κινηθεί από τα βόρεια προς τα νότια, φέρνοντας αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές μαζί με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Οι πιο έντονες ημέρες της εβδομάδας

Η Τετάρτη και η Πέμπτη θα είναι οι πιο «δύσκολες» ημέρες, με εκτεταμένα και κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα, ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στις περιοχές αυτές, οι βροχοπτώσεις θα είναι πιο παρατεταμένες και έντονες, ενώ δεν αποκλείονται και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα.

Από το βράδυ της Πέμπτης και μετά, ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά, αρχικά στις κεντρικές και βόρειες περιοχές και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα. Παρά τη βελτίωση, θα παραμείνουν κάποιες σοβαρές αστάθειες, κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας

Η πιο αξιοσημείωτη αλλαγή θα είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι θερμοκρασίες που έως τώρα έφταναν ή ξεπερνούσαν τους 25 βαθμούς Κελσίου, θα υποχωρήσουν κοντά στους 15 στα πεδινά και στους 10 στα ορεινά. Στη νότια νησιωτική χώρα η μείωση θα είναι πιο ήπια, με τις θερμοκρασίες να διατηρούνται σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα με την πτώση της θερμοκρασίας, θα αλλάξει και η διεύθυνση των ανέμων. Οι νότιοι άνεμοι θα αντικατασταθούν από βόρειους, οι οποίοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας στα 6 με 7 μποφόρ και τοπικά μέχρι 8, κυρίως στο Αιγαίο.

Καθαρή ατμόσφαιρα χωρίς αφρικανική σκόνη

Ένα θετικό στοιχείο αυτής της περιόδου είναι η απουσία αφρικανικής σκόνης, γεγονός που σημαίνει καλύτερη ποιότητα αέρα και πιο καθαρό περιβάλλον. Σε αντίθεση με προηγούμενες φάσεις, δεν αναμένονται λασποβροχές.

Η πλήρης εικόνα της μεταβολής του καιρού θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες, καθώς θα υπάρξουν πιο ακριβή στοιχεία για την ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων, καθώς και για την έκταση της ψυχρής εισβολής που θα επηρεάσει τη χώρα.