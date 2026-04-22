Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Ξεκινάει αστάθεια... εξπρές - Ποιες περιοχές θα έχουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες
  • Από σήμερα η Ελλάδα εισέρχεται σε φάση φθινοπωρινής αστάθειας με βροχές και καγίδες κυρίως στα κεντρ και βόρειαμήματα της χώρας.
  • Η αστάθεια θα μετακινηθεί νότια αύριο, επηρεάζοντας την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με άστατες καιρικές συνθήκες.
  • Την Παρασκευή θα βελτιωθεί ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, εκτός από το νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο όπου θα συνεχιστεί η αστάθεια.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και κεντρικά, ενώ στα νότια θα παραμείνει πιο υψηλή.
  • Η αστάθεια θα επιμείνει έως την Κυριακή στις νότιες περιοχές, με έντονα φαινόμενα λόγω θερμοκρασιακής αντίθεσης μεταξύ αέριων μαζών.
Από σήμερα, η Ελλάδα εισέρχεται σε μια φάση φθινοπωρινής αστάθειας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με έμφαση στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες μετακινούνται από τα βόρεια Βαλκάνια προς το νότο.

Η διαταραχή που επηρεάζει την Ελλάδα θα προκαλέσει σήμερα βροχές σε περιοχές από τον Πελοπόννησο και βορειότερα. Καθώς πλησιάζουμε προς το μεσημέρι και το απόγευμα, τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επηρεάσουν περιοχές όπως η Λάρισα, η κεντρική Στερεά Ελλάδα και το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο. Τοπικά, οι καταιγίδες μπορεί να συνοδεύονται από χαλάζι και ηλεκτρική δραστηριότητα.

Αύριο, Πέμπτη, η αστάθεια θα κινηθεί πιο νότια, επηρεάζοντας το σύνολο της Πελοποννήσου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου θα επικρατήσουν άστατες καιρικές συνθήκες.

Την Παρασκευή, η κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές, εκτός από το νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου η αστάθεια θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στα βόρεια και κεντρικά τμήματα, ενώ στα νότια θα παραμείνει πιο υψηλή.

Στην Αττική, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει μέχρι το απόγευμα, οπότε θα αρχίσει να συννεφιάζει και ενδέχεται να σημειωθούν λίγες βροχές με ήπια ένταση. Ο ισχυρός άνεμος θα περιορίσει την περαιτέρω ανάπτυξη έντονων φαινομένων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα γύρω στους 23°C, με πτώση στους 17-19°C αύριο.

Στη Θεσσαλονίκη, το σκηνικό θα είναι πιο άστατο, με βροχές και καταιγίδες που πιθανόν να ενταθούν προς το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο βαρδάρης θα διατηρηθεί, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά, φτάνοντας έως τους 13°C.

Προοπτικές καιρού για το επόμενο διάστημα

Η αστάθεια θα συνεχίσει να επηρεάζει τις νότιες περιοχές, όπως την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου οι άστατες καιρικές συνθήκες θα επιμείνουν έως και την Κυριακή. Παράλληλα, η θερμοκρασιακή αντίθεση που προκαλείται από τη σύγκρουση των αέριων μαζών θα ευνοήσει την εμφάνιση έντονων φαινομένων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Μετά το πέρας αυτής της περιόδου αστάθειας, από την Παρασκευή και μετά αναμένεται σταδιακή βελτίωση και επιστροφή σε πιο σταθερό καιρό, με θερμοκρασίες που θα πλησιάζουν ξανά τους 26 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Εν κατακλείδι, η Ελλάδα βιώνει ένα φθινοπωρινό διάλειμμα με έντονα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν σημαντικά κυρίως τις κεντρικές, βόρειες και νότιες περιοχές, με βελτίωση να φαίνεται από το τέλος της εβδομάδας.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Το ρουσφέτι δεν πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις, θα ψηφίσω την άρση ασυλίας»

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Σήμερα θα ανακοινωθούν και μόνιμα και προσωρινά μέτρα, Σεπτέμβριο η συνέχεια

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Νταντάδες της Γειτονιάς: Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα - Όλες οι προϋποθέσεις, δεν χάνουν τη σύνταξη οι γιαγιάδες και οι παππούδες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

09:09WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε αρχαίο δάσος 400.000 ετών θαμμένο κάτω από τη Βόρεια Θάλασσα

09:08ΕΥ ΖΗΝ

Πώς ο καφές -ακόμα και χωρίς καφεΐνη- επηρεάζει διάθεση και στρες μέσω του εντέρου

09:00ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιάπωνας διπλωμάτης απαγγέλλει Καζαντζάκη στα ελληνικά και γίνεται viral

08:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα επαλήθευσης ηλικίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει αστάθεια... εξπρές - Ποιες περιοχές θα έχουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Πυρά κατά πλοίου ανοιχτά του Ομάν - Τι αναφέρει η βρετανική ναυτιλιακή υπηρεσία

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Καταδικάζει την επίθεση με τρικάκια στο σπίτι της εισαγγελέως η Ένωση

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική οδός - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Βαριά τραυματισμένος 21χρονος αναβάτης μηχανής ύστερα από σύγκρουση με Ι.Χ. στη Μαρκοπούλου

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για την άρση των ασυλιών 13 βουλευτών της ΝΔ

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

MINI Countryman Vagabund: Ένα concept με χαρακτήρα… φεστιβάλ και εξωτερικά ηχεία

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει το κόστος των προφυλακτικών - Γιατί αυξάνεται η ζήτηση σε περιόδους κρίσης

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (22/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 700.000 οι κλειστές κατοικίες – Μόλις 1 στα δέκα κατοικήσιμο, μόνο το 19% νομικά «καθαρό»

07:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα αλλάξει η Apple υπό την ηγεσία του «product guy» Τζον Τέρνους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

07:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπερπλεόνασμα φέρνει πακέτο στήριξης: Επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους - Όλα τα μέτρα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει αστάθεια... εξπρές - Ποιες περιοχές θα έχουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κρήτη με την εξαφάνιση της Ελευθερίας: Το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της είναι εντός της ακτίνας της κεραίας που έπιασε το κινητό της

22:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (23/4)

07:01ΚΟΣΜΟΣ

Συνετρίβη μεταγωγικό ελικόπτερο στην Τουρκία

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Η Τουρκία συνεχίζει να παρεμποδίζει πλοία στα ανοιχτά της Κάσου

20:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόνιμο επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους: Νέα μέτρα ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιάπωνας διπλωμάτης απαγγέλλει Καζαντζάκη στα ελληνικά και γίνεται viral

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (21/4/2026): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 5.900.000 ευρώ

22:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ζιακόπουλου για το νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα κινηθεί τα επόμενα τρία 24ωρα

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν την παγίδευσα» – Τα τελευταία λόγια που «δένουν» το μυστήριο του θανάτου της Μυρτούς

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ποια είναι η Βαλένθια που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός AKTOR στα play offs

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει η διήμερη κακοκαιρία με πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και καταιγίδες

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ ο Παναθηναϊκός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ