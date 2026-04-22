Καιρός: Ξεκινάει αστάθεια... εξπρές - Ποιες περιοχές θα έχουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Από σήμερα, η Ελλάδα εισέρχεται σε μια φάση φθινοπωρινής αστάθειας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με έμφαση στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες μετακινούνται από τα βόρεια Βαλκάνια προς το νότο.

Η διαταραχή που επηρεάζει την Ελλάδα θα προκαλέσει σήμερα βροχές σε περιοχές από τον Πελοπόννησο και βορειότερα. Καθώς πλησιάζουμε προς το μεσημέρι και το απόγευμα, τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επηρεάσουν περιοχές όπως η Λάρισα, η κεντρική Στερεά Ελλάδα και το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο. Τοπικά, οι καταιγίδες μπορεί να συνοδεύονται από χαλάζι και ηλεκτρική δραστηριότητα.

Αύριο, Πέμπτη, η αστάθεια θα κινηθεί πιο νότια, επηρεάζοντας το σύνολο της Πελοποννήσου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου θα επικρατήσουν άστατες καιρικές συνθήκες.

Την Παρασκευή, η κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές, εκτός από το νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου η αστάθεια θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στα βόρεια και κεντρικά τμήματα, ενώ στα νότια θα παραμείνει πιο υψηλή.

Στην Αττική, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει μέχρι το απόγευμα, οπότε θα αρχίσει να συννεφιάζει και ενδέχεται να σημειωθούν λίγες βροχές με ήπια ένταση. Ο ισχυρός άνεμος θα περιορίσει την περαιτέρω ανάπτυξη έντονων φαινομένων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα γύρω στους 23°C, με πτώση στους 17-19°C αύριο.

Στη Θεσσαλονίκη, το σκηνικό θα είναι πιο άστατο, με βροχές και καταιγίδες που πιθανόν να ενταθούν προς το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο βαρδάρης θα διατηρηθεί, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά, φτάνοντας έως τους 13°C.

Προοπτικές καιρού για το επόμενο διάστημα

Η αστάθεια θα συνεχίσει να επηρεάζει τις νότιες περιοχές, όπως την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου οι άστατες καιρικές συνθήκες θα επιμείνουν έως και την Κυριακή. Παράλληλα, η θερμοκρασιακή αντίθεση που προκαλείται από τη σύγκρουση των αέριων μαζών θα ευνοήσει την εμφάνιση έντονων φαινομένων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Μετά το πέρας αυτής της περιόδου αστάθειας, από την Παρασκευή και μετά αναμένεται σταδιακή βελτίωση και επιστροφή σε πιο σταθερό καιρό, με θερμοκρασίες που θα πλησιάζουν ξανά τους 26 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Εν κατακλείδι, η Ελλάδα βιώνει ένα φθινοπωρινό διάλειμμα με έντονα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν σημαντικά κυρίως τις κεντρικές, βόρειες και νότιες περιοχές, με βελτίωση να φαίνεται από το τέλος της εβδομάδας.

Διαβάστε επίσης