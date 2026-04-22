Καιρός: Πλησιάζει κακοκαιρία από την Αδριατική σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Μίνι.... κακοκαιρία θα πλήξει τη χώρα μας

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Πλησιάζει κακοκαιρία από την Αδριατική σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου
  • Βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Αδριατική θα προκαλέσει βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορει της Βόρειας Ελλάδας και του Βόρειου Αιγαίου.
  • Την Πέμπτη 23/4 αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στη Β
  • ΒΑ Ελλάδα, με πτώση της θερμοκρασίας και ανέμους έως 6 μποφόρ.
  • Την Παρασκευή 24/4 τα φαινόμενα περιορίζονται στο νότιο μέρος της χώρας, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και ανέμους έως 6 μποφόρ.
  • Το Σάββατο 25/4 θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ ο καιρός σε άλλες περιοχές θα είναι σχεδόν αίθριος.
  • Την Κυριακή 26/4 ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και ανέμους από δυτικές διευθύνσεις.
Βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Αδριατική, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται Α-ΝΑ και θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τη ΒΔ Ελλάδα, την κεντρική χώρα και κυρίως τη Β. Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Βόρειου Αιγαίου, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο προσωπικό του ιστολόγιο ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Σημειώνεται ότι στα ορεινά των παραπάνω περιοχών θα πέσουν και χιόνια, ενδεικτικό στοιχείο του μεγέθους της πτώσης της θερμοκρασίας που θα σημειωθεί εκεί. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι μόνο στο ΒΑ Αιγαίο θα φθάσουν τα 6 μποφόρ.

Την Πέμπτη (23/4), τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν κυρίως στη Β-ΒΑ Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Την Παρασκευή (24/4), τα όποια φαινόμενα φαίνεται να περιορίζονται στις νοτιότερες περιοχές της χώρας. Οι βόρειοι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 23-04-2026

Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στην Ήπειρο, κυρίως στα ορεινά.
Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, στο νότιο Ιόνιο και την Κρήτη.
Από το απόγευμα στα βόρεια και τα κεντρικά τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν, αλλά στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα συνεχιστούν.
Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση τη νύχτα.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα φτάσει στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 15 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-04-2026

Στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και μέχρι τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη νότια Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανό στα ορεινά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-04-2026

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν.
Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-04-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

