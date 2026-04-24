Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε ότι βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν βροχές. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στα δυτικά τμήματα του νησιού. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μεγάλη διακύμανση, καθώς το πρωί θα επικρατεί ψύχρα, ενώ τις μεσημεριανές ώρες ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο, το σύστημα κακοκαιρίας θα συνεχίσει να επηρεάζει την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ την Κυριακή αναμένεται να εξασθενήσει.

Τη Δευτέρα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της δυτικής Ελλάδας, ενώ την Τρίτη θα αναπτυχθεί νέα αστάθεια, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Ο καιρός αναμένεται γενικά καλός τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Απριλίου. Την Πρωτομαγιά, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μια αστάθεια σε Μακεδονία και Θράκη όπου αναμένεται να σημειωθούν κάποιες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα.

Από τις 3 με 4 Μαΐου υπάρχουν ενδείξεις για πιο άστατο καιρό στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS