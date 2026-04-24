Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

Η τάση του καιρού μέχρι και τις αρχές Μαΐου, από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε ότι βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν βροχές. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στα δυτικά τμήματα του νησιού. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μεγάλη διακύμανση, καθώς το πρωί θα επικρατεί ψύχρα, ενώ τις μεσημεριανές ώρες ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο, το σύστημα κακοκαιρίας θα συνεχίσει να επηρεάζει την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ την Κυριακή αναμένεται να εξασθενήσει.

Τη Δευτέρα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της δυτικής Ελλάδας, ενώ την Τρίτη θα αναπτυχθεί νέα αστάθεια, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Ο καιρός αναμένεται γενικά καλός τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Απριλίου. Την Πρωτομαγιά, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μια αστάθεια σε Μακεδονία και Θράκη όπου αναμένεται να σημειωθούν κάποιες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα.

Από τις 3 με 4 Μαΐου υπάρχουν ενδείξεις για πιο άστατο καιρό στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αμφιβάλλω ότι θα έρθει» ο Πούτιν στη σύνοδο G20 στη Φλόριντα

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

03:04ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος G20 στις ΗΠΑ: Η Ρωσία θα προσκληθεί στη Φλόριντα

02:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ιταλία δεν επιθυμεί να πάρει τη θέση του Ιράν στο Μουντιάλ

02:12ΕΡΓΑΣΙΑ

55η Ημέρα Καριέρας: Το Σάββατο σας πειμένουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας - Οι ειδικότητες

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι Φρουροί της Επανάστασης τοποθέτησαν νέες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν τον αποκλεισμό του Ιράν από το Μουντιάλ

00:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή έφερε απώλειες στη Wall Street

00:40ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Παράταση τριών εβδομάδων στην εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο – Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

00:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχειρίας για τρεις εβδομάδες

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 27χρονος εργαζόμενος κατέρρευσε σε πισίνα στη Γεωργιούπολη

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ υποστηρικτική η Ελλάδα – Φανταστικός τύπος ο Μητσοτάκης

23:48LIFESTYLE

Κάνιε Γουέστ: Θα δώσει συναυλία στην Τσεχία τον Ιούλιο - Ξεκίνησαν οι ετοιμασίες

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεαρή νοσηλεύτρια έβαλε τέλος στη ζωή της

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μην με πιέζετε για συμφωνία με το Ιράν – Δεν θα χτυπούσα ποτέ με πυρηνικά

23:38LIFESTYLE

Η Αθηνά Ωνάση με εντυπωσιακή εμφάνιση σε επίδειξη μόδας στη Βαρκελώνη

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τραγωδία με 65χρονο – Πήγε στο νοσοκομείο με πυρετό και πέθανε

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Ηλικιωμένη υποστήριξε ότι την χτύπησε ο γιος της, που παραμένει «ταμπουρωμένος»

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Συλλήψεις ανηλίκων και γονέων για υπόθεση ναρκωτικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για την υπόθεση δολοφονίας του γιου του αστυνομικού

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ υποστηρικτική η Ελλάδα – Φανταστικός τύπος ο Μητσοτάκης

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεαρή νοσηλεύτρια έβαλε τέλος στη ζωή της

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Θρόμβωση: Τα πρώιμα συμπτώματα που απλά απαγορεύεται να υποτιμήσετε

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν είχε σχέση με ναρκωτικά η Μυρτώ, ούτε ποτό δεν έπινε», λέει ο σύντροφός της 19χρονης

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Νεαρή Αμερικανίδα έκανε μπάνιο με τους φακούς επαφής και έχασε την όρασή της μέσα σε λίγες μέρες

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Ηλικιωμένη υποστήριξε ότι την χτύπησε ο γιος της, που παραμένει «ταμπουρωμένος»

22:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Μήνυση αύριο κατά του Κυριάκου Βελόπουλου

19:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα περάσει πολύ καλά στην Ελλάδα-Τι είπε για Ιράν και ενέργεια

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 14 ημερών

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

02:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ιταλία δεν επιθυμεί να πάρει τη θέση του Ιράν στο Μουντιάλ

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

00:40ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Παράταση τριών εβδομάδων στην εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο – Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυρτώ Θεοδωράκη: Τα 101 χρόνια έφτασε η σύζυγος του θρυλικού Μίκη - Η συγκινητική ανάρτηση

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός και 12ος επιστήμονας στις ΗΠΑ - Κάηκε μέσα στο Tesla του - Είχε εξαφανιστεί και αυτός χωρίς κινητό και πορτοφόλι

22:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιταλική εφημερίδα αποθεώνει την ελληνική οικονομία: «Μαθήματα από την Αθήνα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ